В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов — Finance.ua

В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов

Сегодня 09:15 — Криминал

Во Львовской области перекрыли канал ввоза в Украину одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи. Схему организовала благотворительная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

«Одна из благотворительных организаций наладила во Львовской области схему ввоза одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи», — написал в Telegram-канале глава ОВА.

По его словам, стоимость изъятого товара превышает 11 млн гривен. Козицкий поблагодарил прокуратуру и полицию за проведенную операцию.

«Война — не время для наживы всякого рода «дельцов», — подытожил он.

Напомним, после начала войны в Украину начала поступать гуманитарная помощь от разных стран и благотворительных организаций. Этим воспользовались некторые «дельцы».

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