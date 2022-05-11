В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов — Finance.ua
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В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов

Сегодня 09:15Криминал
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Во Львовской области перекрыли канал ввоза в Украину одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи. Схему организовала благотворительная организация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
«Одна из благотворительных организаций наладила во Львовской области схему ввоза одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи», — написал в Telegram-канале глава ОВА.
По его словам, стоимость изъятого товара превышает 11 млн гривен. Козицкий поблагодарил прокуратуру и полицию за проведенную операцию.
«Война — не время для наживы всякого рода «дельцов», — подытожил он.
Напомним, после начала войны в Украину начала поступать гуманитарная помощь от разных стран и благотворительных организаций. Этим воспользовались некторые «дельцы».
По материалам: РБК-Україна
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