С начала войны появилось почти полмиллиона новых долгов — за что украинцы задолжали больше всего
Общее количество исполнительных производств по взысканию задолженностей возросло на 441 311 с февраля 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Новые данные свидетельствуют о том, что ЕРБ остановил рост за время полномасштабного вторжения. Ведь, для сравнения, за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано вдвое больше исполнительных производств за долги — почти 944 тысячи.
Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:
- штрафы за административные правонарушения — +107 тысяч;
- штрафы за нарушение ПДД — +100 тысяч;
- задолженности за «коммуналку» — + 52 тыс.
5 августа Минцифры возобновило работу портала открытых данных, и Минюст впервые с момента вторжения россии в феврале опубликовал Единый реестр должников.
Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности:
- запрет на выезд из страны;
- блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета;
- запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости;
- взыскание задолженности со всех официальных доходов.
Справка Finance.ua:
- на официальном вебпортале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
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