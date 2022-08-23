С начала войны появилось почти полмиллиона новых долгов — за что украинцы задолжали больше всего Сегодня 08:00 — Личные финансы

С начала войны появилось почти полмиллиона новых долгов — за что украинцы задолжали больше всего, www.pexels.com

Общее количество исполнительных производств по взысканию задолженностей возросло на 441 311 с февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

opendatabot.ua

Новые данные свидетельствуют о том, что ЕРБ остановил рост за время полномасштабного вторжения. Ведь, для сравнения, за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано вдвое больше исполнительных производств за долги — почти 944 тысячи.

Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

штрафы за административные правонарушения — +107 тысяч;

штрафы за нарушение ПДД — +100 тысяч;

задолженности за «коммуналку» — + 52 тыс.

opendatabot.ua

5 августа Минцифры возобновило работу портала открытых данных, и Минюст впервые с момента вторжения россии в феврале опубликовал Единый реестр должников.

Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности:

запрет на выезд из страны;

блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета;

запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости;

взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Справка Finance.ua:

на официальном вебпортале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.

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