С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода — Finance.ua

С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода Сегодня 20:05 — Фондовый рынок

С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода

За последний месяц из российской федерации полностью вышли 8 международных компаний, а их общее количество с начала полномасштабной войны составляет 241.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

Еще три компании свернули сделки в рф (в общем таких 1193), а 10 — сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции (498). В то же время количество международных компаний, продолжающих деятельность в россии, выросло на 60 и составило 1336.

По состоянию на 4 июня 241 компания, которые полностью вышли из рф, в 2021 году имели по меньшей мере 409,5 тыс. человек персонала, $59,8 млрд годового дохода, $27,4 млрд капитала и $51,3 млрд активов.

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Компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 255,1 тыс. человек, $46,4 млрд годового дохода, $17,8 млрд капитала и $19,3 млрд активов, а компании, которые приостановили свою деятельность — 112,8 тыс. человек, годовой доход в $36,3 млрд, $40,7 млрд капитала и $102 млрд активов.

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УБР По материалам:

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