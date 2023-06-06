С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода

Фондовый рынок
15
С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода
С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода
За последний месяц из российской федерации полностью вышли 8 международных компаний, а их общее количество с начала полномасштабной войны составляет 241.
Об этом говорится в исследовании KSE Institute.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Еще три компании свернули сделки в рф (в общем таких 1193), а 10 — сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции (498). В то же время количество международных компаний, продолжающих деятельность в россии, выросло на 60 и составило 1336.
С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода
С начала войны из россии ушли уже более 240 компаний: у них было $59,8 млрд годового дохода
По состоянию на 4 июня 241 компания, которые полностью вышли из рф, в 2021 году имели по меньшей мере 409,5 тыс. человек персонала, $59,8 млрд годового дохода, $27,4 млрд капитала и $51,3 млрд активов.
Читайте также
Компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 255,1 тыс. человек, $46,4 млрд годового дохода, $17,8 млрд капитала и $19,3 млрд активов, а компании, которые приостановили свою деятельность — 112,8 тыс. человек, годовой доход в $36,3 млрд, $40,7 млрд капитала и $102 млрд активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.