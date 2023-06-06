Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика) — Finance.ua
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Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика)

Фондовый рынок
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Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика)
Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика)
Накануне полномасштабного вторжения более чем у 31,2 тысячи украинцев были деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими рф в нападении на Украину.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
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По состоянию на февраль 2022 года общий с рф бизнес имели 31 262 украинца. Также 2835 граждан поддерживали деловые связи с беларусью.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

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Согласно постановлению НБУ, компании и их владельцы/бенефициары, имевшие связи с государством-агрессором, подпадают под особый контроль банков.
Национальный банк определяет для украинских банков 15 критериев связи клиентов с государством-агрессором, в частности, совместный бизнес с гражданами стран-агрессоров в Украине или других странах, бизнес в странах-агрессорах и т. д.
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На данный момент 26 постановление не определяет последствий для клиентов банков, у которых будут найдены деловые связи со странами-агрессорами. Украинские банки должны собирать эту информацию и по запросу передавать НБУ.
В комментарии для Опендатабот Нацбанк отмечает, что в настоящее время прорабатывается вопрос о введении статистической отчетности банков о связях клиентов и их контрагентов с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
Важно отметить, что действие постановления не распространяется на граждан государств-агрессоров, которые получили статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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