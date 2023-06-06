Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика) Сегодня 12:01 — Фондовый рынок

Сколько украинцев имели общий бизнес с рф накануне большого вторжения (инфографика)

Накануне полномасштабного вторжения более чем у 31,2 тысячи украинцев были деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими рф в нападении на Украину.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

По состоянию на февраль 2022 года общий с рф бизнес имели 31 262 украинца. Также 2835 граждан поддерживали деловые связи с беларусью.

Инфографика: Опендатабот

Какие последствия для граждан и компаний возымеет сотрудничество с рф и рб

Согласно постановлению НБУ, компании и их владельцы/бенефициары, имевшие связи с государством-агрессором, подпадают под особый контроль банков.

Национальный банк определяет для украинских банков 15 критериев связи клиентов с государством-агрессором, в частности, совместный бизнес с гражданами стран-агрессоров в Украине или других странах, бизнес в странах-агрессорах и т. д.

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На данный момент 26 постановление не определяет последствий для клиентов банков, у которых будут найдены деловые связи со странами-агрессорами. Украинские банки должны собирать эту информацию и по запросу передавать НБУ.

В комментарии для Опендатабот Нацбанк отмечает, что в настоящее время прорабатывается вопрос о введении статистической отчетности банков о связях клиентов и их контрагентов с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.

Важно отметить, что действие постановления не распространяется на граждан государств-агрессоров, которые получили статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года.

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