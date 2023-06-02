НКЦБФР снова продлила срок раскрытия информации о связях с рф — Finance.ua

НКЦБФР снова продлила срок раскрытия информации о связях с рф
НКЦБФР приняла решение о внесении изменений в решение № 181 от 21 февраля этого года, которым продлила на месяц срок раскрытия эмитентами информации о наличии деловых связей с клиентами/контрагентами государств зоны риска или контролируемыми этими государствами.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Ранее было установлено, что такая информация должна быть предоставлена до 31 мая 2023 года и касаться периода с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Теперь конечная дата определена 30 июня.
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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ходе мониторинга деятельности финансовых пирамид (сомнительных инвестиционных проектов) обнаружила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя в качестве известного международного брокера.
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