С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов — Finance.ua
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С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов

Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов
С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов
С начала полномасштабного вторжения россии от гемблинг-сферы в госбюджет поступило более 330 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
С 24 февраля организаторы азартных игр смогли не только адаптироваться к условиям сегодняшнего дня, но и начать развивать свой бизнес, говорят в регуляторе.
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Компании исправно платят за лицензии и открывают новые игорные заведения, чем создают рабочие места, заявляют в КРАИЛ.
«КРАИЛ призывает организаторов азартных игр и лотерей к ответственной работе и просит соблюдать все правила безопасности согласно условиям военного положения», — говорится в заявлении регулятора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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