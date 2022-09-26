С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов — Finance.ua

С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов Сегодня 09:45 — Казна и Политика

С начала полномасштабной войны от игорного бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов

С начала полномасштабного вторжения россии от гемблинг-сферы в госбюджет поступило более 330 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

С 24 февраля организаторы азартных игр смогли не только адаптироваться к условиям сегодняшнего дня, но и начать развивать свой бизнес, говорят в регуляторе.

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Компании исправно платят за лицензии и открывают новые игорные заведения, чем создают рабочие места, заявляют в КРАИЛ.

«КРАИЛ призывает организаторов азартных игр и лотерей к ответственной работе и просит соблюдать все правила безопасности согласно условиям военного положения», — говорится в заявлении регулятора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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