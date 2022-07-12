БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф — Finance.ua

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БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф

Казна и Политика
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БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф
БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф
Бюро экономической безопасности Украины анализирует деятельность компаний в области азартных игр.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал директор Бюро Вадим Мельник.
Сотрудники БЭБ проверяют достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. В первую очередь это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане из страны агрессора или аффилированные с ними.
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В целях проверки достоверности данных, предоставленных компаниями, получившими лицензию на ведение такой деятельности, БЭБ направлен в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В то же время, должностные лица КРАИЛ сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.
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В настоящее время решается вопрос получения копий лицензионных дел, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.
После анализа материалов лицензионного дела компаний, в случае установления фактов представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий, БЭБ будет инициирован вопрос о лишении их лицензий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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