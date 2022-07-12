БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф — Finance.ua

БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф Сегодня 11:30 — Казна и Политика

БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с рф

Бюро экономической безопасности Украины анализирует деятельность компаний в области азартных игр.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал директор Бюро Вадим Мельник.

Сотрудники БЭБ проверяют достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. В первую очередь это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане из страны агрессора или аффилированные с ними.

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В целях проверки достоверности данных, предоставленных компаниями, получившими лицензию на ведение такой деятельности, БЭБ направлен в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В то же время, должностные лица КРАИЛ сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.

В настоящее время решается вопрос получения копий лицензионных дел, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

После анализа материалов лицензионного дела компаний, в случае установления фактов представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий, БЭБ будет инициирован вопрос о лишении их лицензий.

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