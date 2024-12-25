С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего — Finance.ua
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С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего

Технологии&Авто
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С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего
С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего, Фото: freepik
С января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 265 тысяч легковых автомобилей (подержанных и новых), что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.
Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,63 млрд, что на 9,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Германия стала крупнейшим поставщиком автомобилей, в том числе импортировано более 53,5 тыс. машин.
США и Китай также попали в тройку лидеров.

Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей:

  1. Германия — 53 557 ед. (-12%)
  2. США — 40 793 ед. (+34%)
  3. Китай — 30 491 ед.
  4. Япония — 26 523 ед. (+0,3%)
  5. Франция — 14 660 ед. (-34%)
  6. Корея — 13 920 ед. (+39%)
  7. Чехия — 12 238 ед. (-20%)
  8. Великобритания — 11 420 ед. (-16%)
  9. Словакия — 11 081 ед. (+18%)
  10. Мексика — 10 991 ед. (+42%)
Напомним, с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Цена «автогражданки» довольно существенно возрастет: в среднем в два-два с половиной раза.

Условия автогражданки с 1 января 2025 года: что меняется, и сколько нужно будет платить

По материалам:
Finance.ua
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