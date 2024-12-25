С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего — Finance.ua

С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего Сегодня 16:32 — Технологии&Авто

С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего, Фото: freepik

С января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 265 тысяч легковых автомобилей (подержанных и новых), что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.

Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,63 млрд, что на 9,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Германия стала крупнейшим поставщиком автомобилей, в том числе импортировано более 53,5 тыс. машин.

США и Китай также попали в тройку лидеров.

Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей:

Германия — 53 557 ед. (-12%) США — 40 793 ед. (+34%) Китай — 30 491 ед. Япония — 26 523 ед. (+0,3%) Франция — 14 660 ед. (-34%) Корея — 13 920 ед. (+39%) Чехия — 12 238 ед. (-20%) Великобритания — 11 420 ед. (-16%) Словакия — 11 081 ед. (+18%) Мексика — 10 991 ед. (+42%)

Напомним, с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Цена «автогражданки» довольно существенно возрастет: в среднем в два-два с половиной раза.

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