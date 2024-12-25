С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего — Finance.ua

С начала года Украина импортировала авто на $3,6 млрд: из каких стран больше всего
С января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 265 тысяч легковых автомобилей (подержанных и новых), что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.
Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,63 млрд, что на 9,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Германия стала крупнейшим поставщиком автомобилей, в том числе импортировано более 53,5 тыс. машин.
США и Китай также попали в тройку лидеров.
Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей:
- Германия — 53 557 ед. (-12%)
- США — 40 793 ед. (+34%)
- Китай — 30 491 ед.
- Япония — 26 523 ед. (+0,3%)
- Франция — 14 660 ед. (-34%)
- Корея — 13 920 ед. (+39%)
- Чехия — 12 238 ед. (-20%)
- Великобритания — 11 420 ед. (-16%)
- Словакия — 11 081 ед. (+18%)
- Мексика — 10 991 ед. (+42%)
Напомним, с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Цена «автогражданки» довольно существенно возрастет: в среднем в два-два с половиной раза.
Условия автогражданки с 1 января 2025 года: что меняется, и сколько нужно будет платить
Поделиться новостью