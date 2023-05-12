С начала года Украина экспортировала товаров на $13,3 миллиарда - Гостаможслужба — Finance.ua

С начала года Украина экспортировала товаров на $13,3 миллиарда - Гостаможслужба Сегодня 16:45 — Казна и Политика

С начала года Украина экспортировала товаров на $13,3 миллиарда - Гостаможслужба

В январе-апреле 2023 года Украина экспортировала товаров на 13,3 млрд долл., в том числе в апреле — почти на 3,04 млрд долл.

Согласно обнародованным данным, с начала года украинские товаропроизводители экспортировали продукции на 13,334 млрд долл., в том числе в апреле — на 3,036 млрд долл. По сравнению с показателем прошлого года объем экспорта уменьшился на 20%.

Объем импорта в денежном измерении за январь — апрель составил 20,342 млрд дол. (в апреле — 4,806 млрд долл.). Это на 21% больше показателя за отчетный период прошлого года.

Сальдо внешнеэкономической деятельности за январь-апрель 2023 года достигло -7,007 млрд дол. против -252 млн дол. год назад.

В структуре экспорта и импорта большую часть занимают страны ЕС — соответственно, 62% и 52%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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