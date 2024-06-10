С начала года таможня выявила нарушений более чем на 10 млрд грн — Finance.ua

С начала года таможня выявила нарушений более чем на 10 млрд грн Сегодня 09:35 — Криминал

С начала года таможня выявила нарушений более чем на 10 млрд грн

За 5 месяцев 2024 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 10,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 4265 нарушений таможенных правил на сумму 10,8 млрд грн. Стоимостной показатель увеличился почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

Инфографика: Государственная таможенная служба

В 1180 делах о нарушении таможенных правил изъяли предметов почти на 141 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму почти 84,2 млн грн;

продовольственных товаров на сумму свыше 25,4 млн грн;

транспортных средств на сумму 30 млн грн;

валюты на сумму 1,6 млн грн.

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В 1454 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 32 млн грн и взыскали штрафов на сумму 36 млн грн.

На рассмотрение в суд было передано 2108 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 650 млн грн.

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