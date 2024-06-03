Таможня перевыполнила план поступлений за май — Finance.ua

Таможня перевыполнила план поступлений за май Сегодня 06:32 — Казна и Политика

Таможня перевыполнила план поступлений за май

В мае 2024 года в государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн таможенных платежей.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«Эта сумма на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну, подтверждая стабильность, адаптивность и надежность украинского бизнеса даже в сложных условиях войны», — говорится в сообщении.

В целом с января по май 2024 года сумма перечисленных в Госбюджет таможенных платежей составила 234,3 млрд грн, что превысило ожидаемые поступления на 19,6 млрд грн.

Инфографика: customs.gov.ua

Напомним, за январь-апрель 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали — на сумму $13,4 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $19,0 млрд, что составляет 87% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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