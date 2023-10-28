С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20% — Finance.ua

С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20% Сегодня 17:45 — Личные финансы

С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20%

Конкуренция в IT среди сеньорных технических кандидатов с начала года выросла вдвое, а среди кандидатов без опыта снизилась на 20%.

Такие данные приводит сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Самые ощутимые изменения произошли еще в августе-сентябре: вакансий для кандидатов без опыта стало незначительно, но больше, а для опытных — на 25% меньше.

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В среднем в январе на Djinni было шесть опытных кандидатов онлайн на одну техническую вакансию с требованием хотя бы 5 лет опыта. Сейчас за нее будут бороться в среднем 12.

При этом среди Manual QA конкуренция на вакансии, где требуется хотя бы 5 лет опыта, в октябре выше, чем среди кандидатов без опыта (110 кандидатов без опыта на одну вакансию против 150 кандидатов с опытом 5+ лет на одну вакансию).

Отметим, что согласно последним статистическим данным, конкуренция в IT продолжает расти: количество откликов на одну вакансию за год выросло вдвое. Больше всего для вакансий с требованием опыта хотя бы 3 года.

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Highload По материалам:

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