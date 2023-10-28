С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20% — Finance.ua
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С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20%

Личные финансы
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С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20%
С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20%
Конкуренция в IT среди сеньорных технических кандидатов с начала года выросла вдвое, а среди кандидатов без опыта снизилась на 20%.
Такие данные приводит сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Самые ощутимые изменения произошли еще в августе-сентябре: вакансий для кандидатов без опыта стало незначительно, но больше, а для опытных — на 25% меньше.
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В среднем в январе на Djinni было шесть опытных кандидатов онлайн на одну техническую вакансию с требованием хотя бы 5 лет опыта. Сейчас за нее будут бороться в среднем 12.
С начала года конкуренция среди сеньоров выросла вдвое, среди кандидатов без опыта снизилась на 20%
При этом среди Manual QA конкуренция на вакансии, где требуется хотя бы 5 лет опыта, в октябре выше, чем среди кандидатов без опыта (110 кандидатов без опыта на одну вакансию против 150 кандидатов с опытом 5+ лет на одну вакансию).
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Отметим, что согласно последним статистическим данным, конкуренция в IT продолжает расти: количество откликов на одну вакансию за год выросло вдвое. Больше всего для вакансий с требованием опыта хотя бы 3 года.
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По материалам:
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