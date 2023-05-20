С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки — Finance.ua

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

В I квартале 2023 г. количество структурных подразделений банков незначительно сократилось. Больше всего отделений закрыли частные и иностранные финучреждения, новые филиалы открывали преимущественно частные банки.

Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

По данным НБУ, всего за квартал количество подразделений уменьшилось на 144, наибольшее сокращение произошло в Киеве.

Количество активных платежных карт за I квартал возросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

По данным НБУ, сеть POS-терминалов возобновляется третий квартал и выросла до 374 тысяч. В I квартале наибольший прирост был у ПриватБанка и частных банков (+9,1 тыс. и +1,6 тыс. соответственно). Государственные банки несколько сократили количество терминалов.

Сеть банкоматов расширилась на 0,3 тыс. до 28,6 тыс., но на 5 тыс. меньше, чем до войны.

Напомним, наиболее прибыльным украинским банком в январе — марте 2023 года стал ПриватБанк, заработавший 16,04 млрд грн. Наибольший убыток в этот период получил Мотор-Банк — 25,4 млн грн.

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