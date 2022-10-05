С момента возобновления кредитования Ощадбанк выдал 1000 автокредитов — Finance.ua
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С момента возобновления кредитования Ощадбанк выдал 1000 автокредитов

Фондовый рынок
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Ощад остается лидером автокредитования в 2022 году. За четыре с половиной месяца с момента возобновления кредитования на приобретение автомобилей Ощад выдал тысячу таких ссуд на общую сумму 648 млн грн.
В настоящее время доля банка на этом рынке достигла 74%. Клиенты могут воспользоваться самой популярной среди автолюбителей программой «Ощад Драйв».
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Кредиты предоставляются на приобретение новых авто, в том числе электрокаров:
  • процентная ставка — от 0,01% годовых;
  • собственный взнос — от 30% от стоимости авто;
  • максимальный срок кредитования — 7 лет.
В начале 2022 года доля Ощадбанка на рынке автокредитования составила 29%.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. Это на 16% больше, чем в августе, однако по сравнению с сентябрем 2021 продажи сократились в 2,8 раза.
  • Как купить автомобиль в лизинг. Автолизинг — это денежный инструмент, с помощью которого можно взять в аренду автомобиль с правом выкупа методом поэтапной выплаты его стоимости.
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По материалам:
Finance.ua
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