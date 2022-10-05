С момента возобновления кредитования Ощадбанк выдал 1000 автокредитов — Finance.ua

С момента возобновления кредитования Ощадбанк выдал 1000 автокредитов Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

Ощад остается лидером автокредитования в 2022 году. За четыре с половиной месяца с момента возобновления кредитования на приобретение автомобилей Ощад выдал тысячу таких ссуд на общую сумму 648 млн грн.

В настоящее время доля банка на этом рынке достигла 74%. Клиенты могут воспользоваться самой популярной среди автолюбителей программой «Ощад Драйв».

Кредиты предоставляются на приобретение новых авто, в том числе электрокаров:

процентная ставка — от 0,01% годовых;

собственный взнос — от 30% от стоимости авто;

максимальный срок кредитования — 7 лет.

В начале 2022 года доля Ощадбанк а на рынке автокредитования составила 29%.

Справка Finance.ua:

В сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. Это на 16% больше, чем в августе, однако по сравнению с сентябрем 2021 продажи сократились в 2,8 раза.

Как купить автомобиль в лизинг. Автолизинг — это денежный инструмент, с помощью которого можно взять в аренду автомобиль с правом выкупа методом поэтапной выплаты его стоимости.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.