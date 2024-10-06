С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы — Finance.ua
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С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы

Личные финансы
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С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы
С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы, Фото: ukr.media
Основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы, о чем заявили 56,3% респондентов. Еще 51,9% отметили отсутствие рабочих мест по специальности.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Что мешает найти работу

Недостаточность навыков и компетентностей, необходимых работодателю, препятствует найти работу 34,0% респондентов.
Еще 12,9% заявили об отчаянии в поиске работы, 11,1% - об отсутствии навыков активного поиска работы.

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Необходимость получения дополнительного образования указали 9,3% опрошенных, 8,3% - активные боевые действия на территории проживания.
Ни один респондент не указал в качестве причины нежелание работать.
С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы
Социологический опрос проводился Центр Разумков с 6 по 12 июня 2024 года среди 2016 респондентов.
Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Справка Finance.ua:

  • по данным исследования Intelligent, проведенного среди 966 бизнес-лидеров, 3 из 4 компаний испытывают проблемы с недавними выпускниками;
  • за год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% поисковиков (по сравнению с 80% в 2023 году);
  • украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы и возможность работать удаленно, но также обращают внимание на такие аспекты как наличие бронирования и репутация компании.
По материалам:
РБК-Україна
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