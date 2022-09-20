С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование) — Finance.ua
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С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование)

Кредит&Депозит
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С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование)
С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование)
Международный исследовательский холдинг 4Service отследил динамику настроений и миграционного поведения украинцев, вынужденно уехавших в Европу в результате войны с россией. Холдинг изучил уровень интеграции украинцев в Европе и пользование банковскими услугами. Сейчас там около пяти миллионов украинских военных мигрантов. Часть из них интегрируются медленно, предпочитают украинские банки и мобильные операторы, планирует возвращаться на Родину и все еще получают заработную плату от украинских работодателей в гривнах. Кто-то адаптируется быстрее, почти полностью перейдя на европейские сервисы и валюту.
Эксперты выяснили, почему украинцы начали переходить на услуги европейских банков, с какими трудностями столкнулись при открытии счетов и в каких сервисах испытывают потребность в новой стране пребывания.

Опыт открытия счета за границей

Более половины украинских беженцев получают счет в иностранном банке (53%), еще 12% планируют его открыть. 61% опрошенных испытывали трудности, впервые сталкиваясь с европейскими банковскими услугами. Среди молодежи этот показатель значительно больше и составляет 80%.
С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование)
Чаще всего респондентов беспокоило то, что карту невозможно открыть мгновенно и приходится ждать ее получения. Кроме того, возникали трудности при общении с банковскими работниками и при настройке онлайн-приложения. На высокие тарифы на обслуживание и ограниченное количество отделений пожаловались относительно немногие беженцы.
Портрет тех, кто перестал пользоваться услугами украинских банков:
  • 82% не получают денежные выплаты из Украины;
  • 79% потеряли работу из-за войны;
  • 58% арендуют жилье за свой счет;
  • 67% пользовались услугами ПриватБанка, услугами Монобанка (24%), Ощадбанка (18%), ПУМБа (10%), Райффайзен Банка (8%);
  • 45% не бывали ранее за границей.
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Портрет тех, кто продолжает пользоваться услугами украинских банков:
  • 83% получают зарплату на украинскую карту;
  • 90% получают информацию о событиях в Украине через социальные сети;
  • 50% имеют средний уровень материального благосостояния;
  • 60% используют карту для оплаты покупок;
  • 23% занимают не руководящую должность (офисный работник, менеджер).
Чаще всего поводом прекратить использование украинской банковской карты является отсутствие денежных поступлений на нее. В этом случае логичнее и удобнее оплачивать покупки и услуги картой европейского банка в местной валюте без конвертации. При этом значительное количество украинцев все еще получают зарплату на украинские карты и не спешат менять банк.
С каким оттоком клиентов столкнулись ТОП-5 украинских банков (исследование)
По результатам исследования ПриватБанк потерял наибольшее количество клиентов: отток клиентов ПриватБанка составляет — 30%. Но с учетом объема клиентов банков до войны и их оттока вследствие войны наблюдается наибольшая доля потерь для Ощадбанка. Конверсия его потерь составляет 71% (до войны 14% опрошенных были клиентами Ощадбанка, с которыми будут продолжать сотрудничество только 4% респондентов).
По материалам:
Finance.ua
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