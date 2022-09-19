Два украинских банка возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине — Finance.ua

Два украинских банка возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине Сегодня 10:28 — Личные финансы

Два украинских банка — ПриватБанк и Ощадбанк — возобновляют работу своих отделений на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ощадбанк

Ощадбанк е заверили, что к приему жителей отделения будут полностью готовы: будет работать необходимое количество персонала и будет завезено достаточно наличных денег.

В ближайшее время планируется возобновить работу ряда отделений. В частности, в г. Балаклея: ориентировочное время открытия — 19-20 сентября. Это полноценное крупное отделение, которое позволит обслуживать не только жителей города, но и близлежащих сел. А также в пгт Шевченково — до конца сентября.

Кроме того, оперативно возобновляется работа банкоматов. Первые транзакции уже прошли в пгт Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны заработать в этом месяце: пгт Червоный Донец, пгт Андреевка и г. Балаклея.

В г. Дергачи, где отделения и банкоматы еще не работают, Ощадбанк запускает услугу «Наличные на кассе». Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. Всего 4 терминала.

ПриватБанк

Приват также откроет несколько отделений, а также возобновит работу сети банкоматов. Детальнее о городах и адресах, где банк возобновит свою работу, на инфографике ниже.

Справка Finance.ua:

украинские защитники уже деоккупировали многие населенные пункты Харьковщины. Поэтому теперь пенсии на освобожденных территориях будут выплачены безотлагательно. Передвижные отделения начали развозить пенсии с начала минувшей недели (12-13 сентября);

отмечается, что сейчас производится выплата пенсий за апрель, май и сентябрь — согласно сведениям из Пенсионного фонда Украины;



по данным учреждения, пенсию через Укрпочту могут получить только ее клиенты — люди, которые в свое время написали в Пенсионный фонд заявление на ее получение именно таким образом и, в соответствии со списками из ПФУ, пенсии и уплачиваются.



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