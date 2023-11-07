С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров — Finance.ua

С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров Сегодня 11:48 — Личные финансы

С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров

С 7 ноября вступают в силу изменения в таможенное законодательство, касающиеся условий контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Соответственно, с 7 ноября утратят силу нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления таможне.

В связи с этим 3 ноября состоялось заседание Общественного Совета при Государственной таможенной службе Украины с участием и.о. главы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева и представителей профильных подразделений.

Отмечается, что главным вопросом в повестке дня стал уровень готовности таможенных органов и бизнеса к работе в новых условиях. Представители Гостаможслужбы предоставили детальные разъяснения касательно предъявления товаров таможенному органу.

Что же изменится?

Относительно часто задаваемый вопрос от бизнеса о досмотре грузовых транспортных средств: таможней не будет применен досмотр 100% транспортных средств. В то же время остается рискоориентированный подход. При этом количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится, и количество досмотров не возрастет.

Кроме того, таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность своевременно оформлять товары, и приняли ряд других мер, необходимых для постоянного функционирования таможни и законного содействия бизнесу.

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В Гостаможслужбе добавляют, что для решения проблемных вопросов в переходный период будут обнародованы контакты должностных лиц таможенных органов. Также на доступных ресурсах будет информация о списке мест прибытия.

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