С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров — Finance.ua

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С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров

Личные финансы
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С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров
С 7 ноября меняются правила таможенного оформления товаров
С 7 ноября вступают в силу изменения в таможенное законодательство, касающиеся условий контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Соответственно, с 7 ноября утратят силу нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления таможне.
В связи с этим 3 ноября состоялось заседание Общественного Совета при Государственной таможенной службе Украины с участием и.о. главы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева и представителей профильных подразделений.
Отмечается, что главным вопросом в повестке дня стал уровень готовности таможенных органов и бизнеса к работе в новых условиях. Представители Гостаможслужбы предоставили детальные разъяснения касательно предъявления товаров таможенному органу.

Что же изменится?

Относительно часто задаваемый вопрос от бизнеса о досмотре грузовых транспортных средств: таможней не будет применен досмотр 100% транспортных средств. В то же время остается рискоориентированный подход. При этом количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится, и количество досмотров не возрастет.
Кроме того, таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность своевременно оформлять товары, и приняли ряд других мер, необходимых для постоянного функционирования таможни и законного содействия бизнесу.
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В Гостаможслужбе добавляют, что для решения проблемных вопросов в переходный период будут обнародованы контакты должностных лиц таможенных органов. Также на доступных ресурсах будет информация о списке мест прибытия.
По материалам:
Finance.ua
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