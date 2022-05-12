С 12 мая полиция в Польше будет тщательно проверять водителей: кого это касается — Finance.ua
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С 12 мая полиция в Польше будет тщательно проверять водителей: кого это касается

Сегодня 06:55Личные финансы
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В четверг, 12 мая, на дорогах Польши появится больше офицеров. Именно в этот день полиция во всей стране начнет общенациональную акцию «Незащищенные участники движения». Правоохранители нацелены выявить «слабое место» водителей.
Полицейские в первую очередь проверят поведение водителей по отношению к пешеходам, велосипедистам, пользователям скутеров и других двухколесных транспортных средств. Поэтому следует ожидать патрулирования вблизи пешеходных переходов, велосипедных маршрутов, велосипедных дорожек или на улицах и маршрутах, где есть активное движение двухколесных транспортных средств.
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Хотя положения о приоритете пешеходов были изменены еще 1 июня 2021 года, последствия этой поправки до сих пор дискуссионны.

Основные виды правонарушений и штрафы:

  • непредоставление дороги пешеходу на пешеходном переходе или въезд на него — 1500 зл.;
  • если водитель транспортного средства, сворачивающий на пересекающуюся дорогу, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на данном перекрестке, — 1500 зл.;
  • непредоставление дороги пешеходам при переходе тротуара или пешеходной дорожки или при движении на площади, где движение пешеходов и транспортных средств происходит на одной поверхности — 1500 зл.;
  • непредоставление дороги пешеходам при езде задним ходом — 1500 зл.;
  • непредоставление дороги пешеходам водителем транспортного средства в микрорайоне — 1500 зл.;
  • если водитель не остановил транспортное средство для того, чтобы человек с инвалидностью или с ограниченными физическими возможностями мог пересечь дорогу по специальному знаку — 1500 зл.;
  • обгон транспортного средства на пешеходном переходе — 1500 зл.;
  • обгон транспортного средства, двигавшегося в том же направлении, но остановившийся, чтобы дать дорогу пешеходу — 1500 зл.;
  • нарушение запрета на проезд вдоль тротуара или пешеходного перехода — 1500 зл.;
  • нарушение обязанности остановить транспортное средство в таком месте и на такое время, чтобы обеспечить свободный доступ пешеходам к транспортным средствам общественного транспорта — при отсутствии островка для пассажиров на остановке — 1500 зл.
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По материалам: inpoland
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