Скидка на страховые полисы Зеленая карта отменена: что нужно знать — Finance.ua

Скидка на страховые полисы Зеленая карта отменена: что нужно знать

Сегодня 16:39 — Страхование

С сегодняшнего дня, с 10.05.2022, в Украине перестала действовать скидка на страховые полисы Зеленая карта . Соответствующее решение ранее приняли страховые компании Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Каких полисов это касается? Отмена касается 50% скидки на полис «Зеленая карта» со сроком действия 15 дней и один месяц.

Напомним, скидка была введена в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, чтобы поддержать украинцев, вынужденных выезжать за границу.

С актуальными тарифами можно ознакомиться в соответствующем разделе на Finance.ua.

Отметим, оформление полиса происходит онлайн. Все, что вам нужно — доступ к интернету, и уже через 15 минут карта будет отправлена вам на email или в Viber.

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