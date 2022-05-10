Скидка на страховые полисы Зеленая карта отменена: что нужно знать — Finance.ua

С сегодняшнего дня, с 10.05.2022, в Украине перестала действовать скидка на страховые полисы Зеленая карта. Соответствующее решение ранее приняли страховые компании Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Каких полисов это касается? Отмена касается 50% скидки на полис «Зеленая карта» со сроком действия 15 дней и один месяц.
Напомним, скидка была введена в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, чтобы поддержать украинцев, вынужденных выезжать за границу.
С актуальными тарифами можно ознакомиться в соответствующем разделе на Finance.ua.
Отметим, оформление полиса происходит онлайн. Все, что вам нужно — доступ к интернету, и уже через 15 минут карта будет отправлена вам на email или в Viber.
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