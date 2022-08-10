С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн — Finance.ua

С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн Сегодня 15:48 — Личные финансы

С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн

5 августа Правительством был утвержден Порядок уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафов за нарушение требований Закона Украины «О рекламе» касательно рекламы услуг по трудоустройству. Уже с 10 августа он вступил в силу.

Детали Порядка уплаты штрафа

Порядок определяет процедуру уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафа за нарушение требований статьи 24-1 Закона «О рекламе» касательно рекламы о вакансиях (приеме на работу).

Штраф уплачивается на основании распорядительного документа Гоструда о наложении штрафа за нарушение требований статьи 24-1 Закона Украины «О рекламе» относительно рекламы о вакансиях (приеме на работу), принятого на основании акта проверки по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и решения вопроса о наличии оснований для наложения штрафа (распоряжение или иного распорядительного документа).

Рекламодатели уплачивают сумму штрафа в государственный бюджет по месту их государственной регистрации как юридических лиц или ФЛП на счета, открытые в органах Государственного казначейства.

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Штраф уплачивается в 15-дневный срок для получения распорядительного документа Гоструда.

В случае неуплаты рекламодателем наложенного на него штрафа в течение 15 календарных дней со дня вручения или направления распорядительного документа, если этот распорядительный документ не был обжалован в органе государственного надзора (контроля) и/или в судебном порядке и оставлен в силе, сумма штрафа взимается в судебном порядке.

О каких нарушениях идет речь

Согласно ст. 24-1 Закона «О рекламе» " запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИДом, сексуальной ориентации, политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других общественных объединениях, этнического и социального происхождения, семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Текст рекламы о деятельности предприятия, предоставляющего услуги по посредничеству в трудоустройстве в Украине, должен содержать примечание, что запрещается получать от граждан, которым предоставлены услуги по поиску работы и содействие в трудоустройстве, прочие связанные с этим услуги, гонорары, комиссионные или другие вознаграждения.

В случае нарушения требований настоящей статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном КМУ порядке.

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