С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн

Личные финансы
1
С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн
С 10 августа за дискриминацию в вакансиях предусмотрен штраф 65 000 грн
5 августа Правительством был утвержден Порядок уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафов за нарушение требований Закона Украины «О рекламе» касательно рекламы услуг по трудоустройству. Уже с 10 августа он вступил в силу.

Детали Порядка уплаты штрафа

Порядок определяет процедуру уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафа за нарушение требований статьи 24-1 Закона «О рекламе» касательно рекламы о вакансиях (приеме на работу).
Штраф уплачивается на основании распорядительного документа Гоструда о наложении штрафа за нарушение требований статьи 24-1 Закона Украины «О рекламе» относительно рекламы о вакансиях (приеме на работу), принятого на основании акта проверки по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и решения вопроса о наличии оснований для наложения штрафа (распоряжение или иного распорядительного документа).
Рекламодатели уплачивают сумму штрафа в государственный бюджет по месту их государственной регистрации как юридических лиц или ФЛП на счета, открытые в органах Государственного казначейства.
Читайте также
Штраф уплачивается в 15-дневный срок для получения распорядительного документа Гоструда.
В случае неуплаты рекламодателем наложенного на него штрафа в течение 15 календарных дней со дня вручения или направления распорядительного документа, если этот распорядительный документ не был обжалован в органе государственного надзора (контроля) и/или в судебном порядке и оставлен в силе, сумма штрафа взимается в судебном порядке.

О каких нарушениях идет речь

Согласно ст. 24-1 Закона «О рекламе»" запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИДом, сексуальной ориентации, политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других общественных объединениях, этнического и социального происхождения, семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.
Место для вашей рекламы
Текст рекламы о деятельности предприятия, предоставляющего услуги по посредничеству в трудоустройстве в Украине, должен содержать примечание, что запрещается получать от граждан, которым предоставлены услуги по поиску работы и содействие в трудоустройстве, прочие связанные с этим услуги, гонорары, комиссионные или другие вознаграждения.
В случае нарушения требований настоящей статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном КМУ порядке.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Дебет-кредит
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.