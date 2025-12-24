С 1 января 2026 года в Венгрии будут введены новые правила международного грузового транзитного движения Сегодня 07:14 — Мир

С 1 января 2026 года международное грузовое транзитное движение, не имеющее венгерского пункта назначения, но проходящее через территорию Венгрии, может проезжать страну, пользуясь только определенной частью венгерской сети дорог, предназначенной для транзитного грузового автомобильного движения.

Об этом сообщило Посольство Украины в Венгрии.

«Элементы транзитной сети и условия движения будут доступны на Национальном пункте доступа, функционирующем под управлением неприбыльного закрытого акционерного общества „Венгерская дорожная служба“. Грузовой автотранспорт сможет передвигаться преимущественно по автострадам и автомобильным дорогам и только на кратчайшем расстоянии до своего пункта назначения съезжать с них», — говорится в заявлении.

На дорогах низшей категории в ряде мест будет введено ограничение движения грузового автотранспорта.

Таким образом, международный грузовой автотранспорт, имеющий пункт назначения в Венгрии, может столкнуться с новыми ограничениями с 1 января 2026 года.

Также там добавили, что в ЗАО «Венгерская дорожная служба» подготовили интерактивную карту , содержащую информацию о дорожных знаках, ограничивающих движение грузового автотранспорта, а также общегосударственных дорогах, на которых действуют такие ограничения.

