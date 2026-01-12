С 1 января 2026 года изменились правила налогообложения прибыли банков
С 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Ставка налога на прибыль и дивиденды
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, которые выплачивают банки.
По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В то же время, такие суммы отрицательного значения, в том числе сформированные в течение 2026 года, не теряются. Они будут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года.
Налог на прибыль для банков
Напомним, в декабре 2025 года Finance.ua писал, что президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств:
- отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
- продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
- продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и прочее оборудование для обороны;
- усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
- упразднение единого налога для охранной деятельности;
- отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
- внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
В Национальном банке считают рискованным введение повышенной ставки налога на прибыль банков.
В Нацбанке отмечают, что ресурс банковской системы ограничен, поэтому дальнейшее применение повышенного налога может негативно сказаться на секторе и уменьшить его возможности поддерживать восстановление экономики.
