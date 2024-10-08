С 1 октября вырос размер пособия по безработице — Finance.ua

С 1 октября вырос размер пособия по безработице Сегодня 17:04 — Личные финансы

С 1 октября вырос размер пособия по безработице

Согласно постановлению Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы растет минимальный размер пособия по безработице. Кого касаются эти изменения, рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.

Кто имеет право получать пособие

Застрахованные лица, страховой стаж которых в течение 12 мес., предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 7 мес., имеют право на получение пособия по безработице.

По общему правилу, размер этого пособия разный и зависит, в частности, от страхового стажа заявителя и размера его заработной платы. В то же время, для отдельных категорий зарегистрированных безработных установлен минимальный размер пособия.

Новые размеры выплат

Так, с 1 октября 2024 года минимальный размер пособия по безработице составляет:

📍 3600 грн для лиц:

которые за последние 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 7 месяцев;

на период военного положения — ВПЛ, лица, проживающие на временно оккупированной территории и территории, где ведутся боевые действия, если у них нет всех необходимых документов и зарегистрированы как безработные по упрощенной процедуре. После поступления необходимых сведений размер выплаты пособия по безработице пересматривается в соответствии с законодательством;



работники и гиг-специалисты юридических лиц, находящиеся в статусе резидента Дія.Сіті.



📍 1500 грн для лиц:

молодежи, окончившей или прекратившей обучение в среднем или высшем учебном заведении, лица, уволившиеся со срочной военной службы и нуждающиеся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

которые уволены с последнего места работы по неблаговидным причинам (например, из-за прогула).



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Что изменилось во время войны

Обратите внимание на особенности осуществления выплат пособия по безработице в условиях военного положения. Выплаты не могут превышать 90 календарных дней.

Исключение: безработные предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа). Для них продолжительность выплаты пособия по безработице НЕ может превышать 360 календарных дней.

Максимальный размер пособия не может превышать размер минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (в 2024 году — это 7100 грн).

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