Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные — Finance.ua

Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные
По состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состояли 135 тысяч человек, из которых 80% - женщины.
Об этом сообщила директор центра Юлия Жовтяк во время встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает hromadske.
Читайте также
По ее словам, центры занятости рассматривают резюме не только обратившихся к ним, но и изучают анкеты соискателей работы на разных платформах. Жовтяк назвала это «государственным рекрутингом».
«Война, люди уехали, они у нас не регистрируются. И мы сейчас работаем не только с людьми, зарегистрированными у нас как безработные. То есть, мы прежде всего ищем таких людей. Но мы можем работать и с людьми с открытого рынка», — объяснила чиновник.
Кредит на карту 👛
Также в ходе встречи говорилось, что продолжается разработка мобильного приложения Государственного центра занятости. Там будут также публиковаться вакансии.
Справка Finance.ua:
- человек, зарегистрированный в центре занятости как безработный, может отказаться от привлечения к общественно полезным работам, однако это может иметь последствия, как-то прекращение выплат;
- в Национальном банке прогнозируют, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году;
- Для достижения прогнозных макропоказателей на 2025−2027 годы Украине нужно привлечь 4,5 миллиона дополнительных работников.
Поделиться новостью