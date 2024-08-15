Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные — Finance.ua

Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные Сегодня 12:02 — Личные финансы

Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные

По состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состояли 135 тысяч человек, из которых 80% - женщины.

Об этом сообщила директор центра Юлия Жовтяк во время встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает hromadske.

По ее словам, центры занятости рассматривают резюме не только обратившихся к ним, но и изучают анкеты соискателей работы на разных платформах. Жовтяк назвала это «государственным рекрутингом».

«Война, люди уехали, они у нас не регистрируются. И мы сейчас работаем не только с людьми, зарегистрированными у нас как безработные. То есть, мы прежде всего ищем таких людей. Но мы можем работать и с людьми с открытого рынка», — объяснила чиновник.

Также в ходе встречи говорилось, что продолжается разработка мобильного приложения Государственного центра занятости. Там будут также публиковаться вакансии.

Справка Finance.ua:

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hromadske По материалам:

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