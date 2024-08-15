Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные — Finance.ua
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Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные

Личные финансы
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Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные
Сколько человек состоят на учете в центрах занятости как безработные
По состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состояли 135 тысяч человек, из которых 80% - женщины.
Об этом сообщила директор центра Юлия Жовтяк во время встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает hromadske.
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По ее словам, центры занятости рассматривают резюме не только обратившихся к ним, но и изучают анкеты соискателей работы на разных платформах. Жовтяк назвала это «государственным рекрутингом».
«Война, люди уехали, они у нас не регистрируются. И мы сейчас работаем не только с людьми, зарегистрированными у нас как безработные. То есть, мы прежде всего ищем таких людей. Но мы можем работать и с людьми с открытого рынка», — объяснила чиновник.

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Также в ходе встречи говорилось, что продолжается разработка мобильного приложения Государственного центра занятости. Там будут также публиковаться вакансии.

Справка Finance.ua:

  • человек, зарегистрированный в центре занятости как безработный, может отказаться от привлечения к общественно полезным работам, однако это может иметь последствия, как-то прекращение выплат;
  • в Национальном банке прогнозируют, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году;
  • Для достижения прогнозных макропоказателей на 2025−2027 годы Украине нужно привлечь 4,5 миллиона дополнительных работников.
По материалам:
hromadske
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