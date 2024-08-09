Безработица в Украине растет, а активность соискателей стабильно на низком уровне — исследование ЦЭС Сегодня 17:01 — Личные финансы

Безработица в Украине растет, а активность соискателей стабильно на низком уровне — исследование ЦЭС

Количество новых вакансий на рынке в течение июля практически не менялось и оставалось на уровне около 90% от среднего уровня 2021 года, лишь в первую неделю месяца подскочив до 95%, что является рекордом за все время полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

График: ЦЭС

Отмечается, что активность ищущих работу остается на стабильно низком уровне, что меньше соответствующих показателей 2023 и 2022 годов.

График: ЦЭС

«Рынок труда Украины крайне остро ощущает на себе все вызовы полномасштабной войны. Экономический шок начала российского вторжения повлек за собой падение как спроса, так и предложения труда — бизнесы не нанимали, а люди не подавались на работу. Впоследствии спрос на рабочую силу стал восстанавливаться, но медленно В то же время количество желающих найти новую работу уже летом 2022 года взлетело и превысило средние показатели 2021 года. Впрочем, далее тренды разошлись: потребность в рабочей силе все время восстанавливалась вместе с восстановлением экономики, а активность ищущих работу все время сокращалась — не в последнюю очередь из-за миграции украинцев за границу и мобилизации в ряды Сил обороны», — говорится в исследовании ЦЭС.

График: ЦЭС

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens производит собственные оценки его уровня. Согласно им, в июле 2024 года уровень безработицы в Украине составил 18,1%.

Согласно этой оценке, безработица выросла после двух месяцев сокращения. Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде — в июле 2024 года сократилась до 20,6%.

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Напомним, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, только 28% работающих респондентов ответили, что им никогда или практически никогда не приходится работать сверхурочно.

Среди работающих в условиях сверхурочного времени 13% ответили, что работают в таких условиях постоянно, 24% — ответили, что сверхурочно работают часто и 31% сверхурочно работают, но это случается редко.

Если люди работают сверхурочно, то 26% получают большую заработную плату, адекватную сверхурочной работе, 29% опрошенных респондентов ответили, что получают большую заработную плату, но не адекватную отработанному времени, и 36,5% респондентов ответили, что в случаях, когда им приходится работать сверхурочно они вообще не получают вознаграждения за сверхурочную работу.

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