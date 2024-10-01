С 1 октября в Польше можно получить новое пособие на детей — Finance.ua

С 1 октября в Польше можно получить новое пособие на детей
В Польше стартовала новая программа Aktywny rodzic, призванная финансово поддерживать тех, кто будет совмещать воспитание детей с работой. Особенно это касается женщин, которых правительство таким образом поощряет возвращаться на рынок труда после рождения ребенка.
Как пишет yavp.pl, речь идет о трудоустройстве новоиспеченных матерей на полный рабочий день на «условии о труде» (Umowa o pracę) или работе на «условии контракта» (Umowa zlecenie) или ведения собственной предпринимательской деятельности.
На выбор будет несколько вариантов получения нового пособия.
Новая программа состоит из следующих видов пособия:
Aktywni rodzice w pracy
Это новое пособие, которое предусматривает выплату родителям детей до 1 500 злотых в месяц (до 1 900 зл. на детей с инвалидностью), если они будут работать, а за их ребенком будет ухаживать кто-нибудь из близких родственников. То есть ребенок не будет посещать ясли/детские клубы дневной опеки.
Пособие Аktywni rodzice w pracy недоступно для украинцев с PESEL UKR! Его могут получать только иностранцы из стран ЕС, Великобритании, а также иностранцы вне ЕС (в т.ч. граждане Украины), имеющие карты временного побыта с доступом к рынку труда или карты постоянного побыта или карты резидента ЕС.
Aktywnie w żłobku
Этот вид помощи теперь будет вместо существующего ранее дофинансирования на ясли. Новые правила предусматривают выплату до 1 500 злотых в месяц (до 1 900 злотых на детей с инвалидностью) в ситуации, когда оба родителя работают и отдадут ребенка в ясли/детклуб дневной опеки или наймут для ребенка дневного опекуна.
При этом средства будут выплачиваться не родителям непосредственно, а сразу на счет яслей/детклуба дневной опеки или на счет дневного опекуна.
Пособие Аktywnie w żłobku могут получать и украинцы с PESEL UKR, однако только те, которые находятся в Польше на протяжении не менее 365 дней. Это также касается ребенка гражданина Украины с PESEL UKR.
Aktywnie w domu
Этот вид помощи введен вместо программы «Семейный опекунский капитал» (по уходу за ребенком). Родителям, которые остаются с детьми дома и не возвращаются на рынок труда, ежемесячно будут выплачивать по 500 злотых, начиная с 12-го месяца жизни ребенка и пока ему не исполнится 35 месяцев. Новое пособие расширило каталог поддержки, потому что в отличие от программы «Семейный опекунский капитал» (АКО) распространяется также на первого ребенка.
Пособие Аktywnie w domu недоступно для украинцев с PESEL UKR! Ее могут получать только иностранцы из стран ЕС, Великобритании, а также иностранцы вне ЕС (в т.ч. граждане Украины), имеющие карты временного побыта с доступом к рынку труда или карты постоянного побыта или карты резидента ЕС.
Родители смогут выбрать и получать только один из 3 возможных видов пособия на ребенка в конкретном месяце, но в течение действия программы смогут при необходимости несколько раз менять эту форму.
Как подать заявку на получение нового пособия
Заявки на пособие в рамках программы Aktywny rodzic можно подавать с 1 октября исключительно через Интернет. Подобно другим программам, формальности будут сведены к минимуму. Для родителей будут доступны четыре уже известных канала подачи заявок онлайн:
ZUS сообщает, что первые выплаты в рамках новой программы запланированы на период между ноябрем и декабрем.
Издание отмечает, что программа «Aktywny Rodzic» распространяется на детей в возрасте от 12 до 35 месяцев, то есть возраст после окончания отпуска по уходу за ребенком и до достижения ребенком возраста, дающего право на дошкольный уход.
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