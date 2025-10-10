0 800 307 555
С 1 ноября заработает новая система разрешений на международные перевозки грузов

С 1 ноября заработает новая система разрешений на международные перевозки грузов
С 1 ноября заработает новая система разрешений на международные перевозки грузов
Уже с 1 ноября 2025 года для автомобильных перевозчиков станет доступна основная система электронных разрешений на международные перевозки грузов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Именно этой системой будут пользоваться автомобильные перевозчики, выполняющие перевозки по разрешениям Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ).
В ходе заседания обсудили применение переходного периода с момента начала использования цифровой системы ЕКМТ.
Каждая страна-участница должна обратиться в свои контролирующие органы с просьбой ввести не менее чем на 3 месяца толерантный период во время проверок осуществления перевозок на основании разрешений ЕКМТ. Вместе с тем призываем перевозчиков внимательно заполнять каждую перевозку в системе.
Кроме того, Украина поддержала необходимость обмена API, что позволит интегрировать данные из Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности в цифровую систему ЕКМТ. Пока это решение не реализовано, однако Украина одна из немногих стран, которая поддержала такую ​​необходимость.
Не менее важно, что Украина находится на первом месте по активности в тестировании системы среди других государств.
«Призываем перевозчиков, которые еще не получили доступ к тестовой системе, обратиться в Укртрансбезопасность за получением такого доступа. На email, указанный по лицензионному делу, перевозчики получили письмо для регистрации МТФ (письмо от EDI-request@itf-oecd.org). Если письма не было — заполните информацию в гугл-форме по ссылке.
Найти инструкцию по использованию системы можно по ссылке.
Напомним: в случае если автомобильный перевозчик уже пользуется тестовой системой, с 1 января она будет не доступна и все данные должны быть перенесены в основную систему.
Светлана Вышковская
