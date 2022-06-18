С 1 июля стоимость страхового полиса может зависеть от количества ДТП, совершенных ранее водителем — Finance.ua
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С 1 июля стоимость страхового полиса может зависеть от количества ДТП, совершенных ранее водителем

Сегодня 16:02Личные финансы
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С 1 июля стоимость страхового полиса может зависеть от количества ДТП, совершенных ранее водителемС 1 июля стоимость страхового полиса может зависеть от количества ДТП, совершенных ранее водителем
С 1 июля 2022 года стоимость страхового полиса для водителей, ранее систематически совершавших ДТП, может быть больше почти вдвое, пишет «Дорожный адвокат».
Постановлением НБУ от 30.05.2022 № 108 предусмотрена возможность применения страховыми компаниями при продаже страховых полисов корректирующих коэффициентов к их стоимости в зависимости от наличия или отсутствия в прошлом водителя ДТП по его вине.
Как пишут юристы, проще говоря, это система формирования стоимости страхового полиса в зависимости от рискованности езды водителя. Чем больше стоимость страховых возмещений по причиненному водителем ущербу, тем дороже будет для него стоимость полиса в будущем.
Для чего это? Такая система успешно практикуется страховыми компаниями многих цивилизованных стран. Ее будут внедрять и в Украине, чтобы поощрить безаварийную эксплуатацию транспортных средств. А также для повышения стоимости страхования для водителей, систематически совершающих ДТП.
Следует сразу отметить, что применение этой системы — не обязанность, а право страховой компании. Однако страховые компании фактически заинтересованы в повышении стоимости страховых полисов для водителей, систематически совершающих ДТП.
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«Возможность применять корректирующие коэффициенты с учетом количества ДТП была предусмотрена и раньше. Однако страховые компании были лишены возможности получать в упрощенном порядке полную информацию о страховых случаях водителей во время действия полисов других страховых компаний», — говорится в сообщении юристов.
В вышеуказанном постановлении Нацбанк предусмотрел механизм получения страховыми компаниями сведений о полной истории страховых случаев в отношении водителей, желающих приобрести полис. Такие сведения будут предоставляться страховым компаниям из единой централизованной базы данных МТСБУ в предусмотренном законом порядке.
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В целом предусмотрено 15 классов риска: от класса «13» до класса «М». В частности, для водителей с «худшей» историей (класс «М») предусмотрено удорожание стоимости страхового полиса в 1,8 раза. В то же время, для водителей с отсутствием за всю историю вождения каких-либо ДТП (класс «13») стоимость полиса уменьшится, поскольку будут предусматриваться заниженные коэффициенты — максимально до 0,9.
«То есть для водителей, по вине которых ранее систематически совершались ДТП, страховой полис будет дороже почти вдвое — до 180%. В то же время для водителей с безаварийным стажем стоимость полиса будет дешевле максимум на 10%», — говорят специалисты.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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