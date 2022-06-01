Нацбанк увеличил размеры страховых сумм по договорам «автогражданки» — Finance.ua

«Увеличение страховых сумм по договорам „автогражданки“ позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. Особенно это актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. В то же время стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет», — отметили в НБУ.
Во-вторых, увеличены размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления «европротокола» — до 80 тыс. гривен на потерпевшего (до изменений эта сумма составила 50 тыс. гривен). Речь идет об оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных работников Национальной полиции Украины.
В-третьих, учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по «европротоколу», Национальный банк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента до базового страхового платежа.
Этот коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам свести к минимуму риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.
В-четвертых, информация о заключенных электронных договорах «Зеленая карта» будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг расширит объем данных, которым оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию обо всех видах заключенных договоров страхования и защитить их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.