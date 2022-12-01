С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха — Finance.ua
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С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха

Личные финансы
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С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха
С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха
В связи с плановым увеличением размера прожиточного минимума с 1 декабря растет ряд страховых выплат от Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ в Телеграме.
«С сегодняшнего дня в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 600 грн до 2 684 грн. Соответственно, возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины», — говорится в сообщении.
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В частности, для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний сумма компенсации возросла (согласно степени потери трудоспособности) с 44 200 до 45 628 грн.
Страховая выплата семье пострадавшего в случае его смерти увеличилась с 260 000 до 268 400 грн.
Выплата иждивенцам при смерти кормильца возросла с 52 000 до 53 680 грн.
Инфографика: ФССУ
Инфографика: ФССУ
Напомним, с 1 декабря в связи с повышением прожиточного минимума будут проведены перерасчеты минимальных пенсий для лиц, утративших трудоспособность, с 2 027 грн до 2 093 грн.
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По материалам:
Укрінформ
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