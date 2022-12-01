С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха — Finance.ua

С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха Вчера 19:14 — Личные финансы

С 1 декабря увеличиваются выплаты от Фонда соцстраха

В связи с плановым увеличением размера прожиточного минимума с 1 декабря растет ряд страховых выплат от Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ в Телеграме

«С сегодняшнего дня в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 600 грн до 2 684 грн. Соответственно, возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также Что изменится в Украине с 1 декабря

В частности, для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний сумма компенсации возросла (согласно степени потери трудоспособности) с 44 200 до 45 628 грн.

Страховая выплата семье пострадавшего в случае его смерти увеличилась с 260 000 до 268 400 грн.

Выплата иждивенцам при смерти кормильца возросла с 52 000 до 53 680 грн.

Инфографика: ФССУ

Напомним, с 1 декабря в связи с повышением прожиточного минимума будут проведены перерасчеты минимальных пенсий для лиц, утративших трудоспособность, с 2 027 грн до 2 093 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.