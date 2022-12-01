Что изменится в Украине с 1 декабря — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 декабря Вчера 08:00 — Личные финансы

В Украине с 1 декабря 2022 года возрастет прожиточный минимум. Он составит 2684 грн для трудоспособных лиц. Также он повлияет на следующие выплаты: минимальная зарплата; максимальная база начисления ЕСВ и минимальный страховой взнос; минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных и прочее.

Пенсия. С 1 декабря 2022 года второй раз в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для С 1 декабря 2022 года второй раз в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

Минимальная зарплата. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн. уже с 1 декабря.

Размер алиментов. С декабря минимальный размер алиментов составит: 1 136 гривен для детей в возрасте до 6 лет; 1 416,50 гривен для детей от 6 до 18 лет. Также напоминаем, что расширен С декабря минимальный размер алиментов составит: 1 136 гривен для детей в возрасте до 6 лет; 1 416,50 гривен для детей от 6 до 18 лет. Также напоминаем, что расширен список доходов, из которых содержатся алименты.

Пособие по беременности и родам. Его минимальный размер не может быть меньше 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц. Минимальный размер для незастрахованных лиц — 671 грн.

Пособие по безработице. Минимальный размер пособия по безработице — это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон. Оно составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны), поэтому с 1 декабря — это 10 736 гривен в месяц.

Субсидии. В Украине с декабря 2022 г. жилищные субсидии будут В Украине с декабря 2022 г. жилищные субсидии будут оформлять в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Это предусмотрено правительственным решением, принятым в начале осени.

Финансовые операции подлежат финмониторингу с 1 декабря 2022 года. Финансовому мониторингу Финансовому мониторингу подлежат пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции (деятельность), определение и размер которых приведены в ст. 20 и 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» соответственно.

Статус УБД в войне с россией. В Украине с 1 декабря начнут В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии. Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии.

ПриватБанк увеличивает ставки по депозитам. С 1 декабря банк С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.