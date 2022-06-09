Рынок труда в Украине: большая конкуренция и урезанные зарплаты — Finance.ua
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Рынок труда в Украине: большая конкуренция и урезанные зарплаты

Сегодня 09:00Личные финансы
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В Украине на рынке труда наблюдается большая конкуренция на получение работы и уменьшение заработной платы.
Об этом сообщил руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно в ходе информационного телемарафона.
«Это разные специальности, относящиеся к менеджерам по продажам, консультантам, менеджерам зала и менеджерам по работе с клиентами. Это, наверное, наибольшее количество вакансий в этом сегменте», — сказал он.
В первую десятку входят:
  • вакансии водителей,
  • бухгалтеров,
  • поваров,
  • руководителей,
  • кассиров и офис-менеджеров.
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Кроме того, Михно отметил, что наблюдается рост отрасли рабочих специальностей строителей, но в топ они пока не вышли.
«Возможно, это связано с тем, что все же строительные специальности наверняка через интернет ищут несколько меньше, но мы видим рост в этом сегменте тоже», — рассказал он.
Зарплаты. Они сейчас показывают незначительное изменение в сторону уменьшения где-то в рамках 10% с точки зрения вакансий и резюме.
К тому же наблюдается чрезвычайная конкуренция на получение работы.
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«Если, например, до войны одна вакансия набирала до 10 откликов в неделю, то сейчас это может быть более 40 откликов. То есть конкуренция для того, чтобы получить работу, значительно возросла, и те, кто ищет работу, должны понимать, что отправить один, два, три отклика на вакансию — этого сейчас недостаточно. Нужно пересмотреть все, что есть, и пытаться максимально откликаться и искать дальше. Вакансии есть, они открываются новые, закрываются очень быстро. То, что может сделать соискатель — это максимально активно на них откликаться», — добавил эксперт рынка труда.

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По материалам: УНІАН
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