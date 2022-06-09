Рынок труда в Украине: большая конкуренция и урезанные зарплаты — Finance.ua

В Украине на рынке труда наблюдается большая конкуренция на получение работы и уменьшение заработной платы.
Об этом сообщил руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно в ходе информационного телемарафона.
«Это разные специальности, относящиеся к менеджерам по продажам, консультантам, менеджерам зала и менеджерам по работе с клиентами. Это, наверное, наибольшее количество вакансий в этом сегменте», — сказал он.
«Если, например, до войны одна вакансия набирала до 10 откликов в неделю, то сейчас это может быть более 40 откликов. То есть конкуренция для того, чтобы получить работу, значительно возросла, и те, кто ищет работу, должны понимать, что отправить один, два, три отклика на вакансию — этого сейчас недостаточно. Нужно пересмотреть все, что есть, и пытаться максимально откликаться и искать дальше. Вакансии есть, они открываются новые, закрываются очень быстро. То, что может сделать соискатель — это максимально активно на них откликаться», — добавил эксперт рынка труда.