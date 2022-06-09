Рынок труда в Украине: большая конкуренция и урезанные зарплаты — Finance.ua

Рынок труда в Украине: большая конкуренция и урезанные зарплаты

Сегодня 09:00 — Личные финансы

В Украине на рынке труда наблюдается большая конкуренция на получение работы и уменьшение заработной платы.

Об этом сообщил руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно в ходе информационного телемарафона.

«Это разные специальности, относящиеся к менеджерам по продажам, консультантам, менеджерам зала и менеджерам по работе с клиентами. Это, наверное, наибольшее количество вакансий в этом сегменте», — сказал он.

В первую десятку входят:

вакансии водителей,

бухгалтеров,

поваров,

руководителей,

кассиров и офис-менеджеров.

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Кроме того, Михно отметил, что наблюдается рост отрасли рабочих специальностей строителей, но в топ они пока не вышли.

«Возможно, это связано с тем, что все же строительные специальности наверняка через интернет ищут несколько меньше, но мы видим рост в этом сегменте тоже», — рассказал он.

Зарплаты. Они сейчас показывают незначительное изменение в сторону уменьшения где-то в рамках 10% с точки зрения вакансий и резюме.

К тому же наблюдается чрезвычайная конкуренция на получение работы.

«Если, например, до войны одна вакансия набирала до 10 откликов в неделю, то сейчас это может быть более 40 откликов. То есть конкуренция для того, чтобы получить работу, значительно возросла, и те, кто ищет работу, должны понимать, что отправить один, два, три отклика на вакансию — этого сейчас недостаточно. Нужно пересмотреть все, что есть, и пытаться максимально откликаться и искать дальше. Вакансии есть, они открываются новые, закрываются очень быстро. То, что может сделать соискатель — это максимально активно на них откликаться», — добавил эксперт рынка труда.

Справка Finance.ua:

Третий месяц держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости.

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