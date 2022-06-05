Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности — Finance.ua
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Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности

Сегодня 08:01Личные финансы
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Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальностиУдаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности
Многие украинцы из-за полномасштабной войны в Украине выехали за границу, поэтому эксперты портала robota.ua решили проанализировать, в каких отраслях работодатели чаще всего предлагают удаленную работу.
Как отмечают эксперты, в целом в Украине количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое: если к началу войны было около 6 тыс. таких предложений, то сейчас — менее 3 тыс.
Регионы. Чаще всего вакансии с удаленной работой предлагают традиционно в Киеве. Сейчас в столице сосредоточено 53% всех вакансий с удаленной формой занятости — а это 2 100 вакансий.
В Леве почти 1 тыс. работодателей предлагает удаленную работу.
Относительно остальных городов вакансии удаленной работы повторяют структуру общего распределения вакансий в пределах страны.
Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности

Каких специалистов ищут на удаленку

Самые востребованные специальности для удаленной работы изображены на рисунке. Лидеры среди профессий во время войны — те же, что и до войны.
Если говорить о ситуации в целом по Украине, то на удаленную работу чаще всего ищут:
  • операторов call-центров;
  • веб-разработчиков;
  • специалистов техподдержки;
  • интернет-маркетологов;
  • корпирайтеров
Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию, в июне украинцы чаще всего искали работу в среднем за 19 200 грн. В это же время средняя з.п. в вакансиях, размещаемых работодателями, составляет 18 100 грн;
  • в Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так и с самых крупных сайтов по поиску работы.
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По материалам: Finance.ua
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