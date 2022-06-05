Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности — Finance.ua

Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности

Многие украинцы из-за полномасштабной войны в Украине выехали за границу, поэтому эксперты портала robota.ua решили проанализировать, в каких отраслях работодатели чаще всего предлагают удаленную работу.

Как отмечают эксперты, в целом в Украине количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое: если к началу войны было около 6 тыс. таких предложений, то сейчас — менее 3 тыс.

Регионы. Чаще всего вакансии с удаленной работой предлагают традиционно в Киеве. Сейчас в столице сосредоточено 53% всех вакансий с удаленной формой занятости — а это 2 100 вакансий.

В Леве почти 1 тыс. работодателей предлагает удаленную работу.

Относительно остальных городов вакансии удаленной работы повторяют структуру общего распределения вакансий в пределах страны.

Каких специалистов ищут на удаленку

Самые востребованные специальности для удаленной работы изображены на рисунке. Лидеры среди профессий во время войны — те же, что и до войны.

Если говорить о ситуации в целом по Украине, то на удаленную работу чаще всего ищут:

операторов call-центров;

веб-разработчиков;

специалистов техподдержки;

интернет-маркетологов;

корпирайтеров

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию, в июне украинцы чаще всего искали работу в среднем за 19 200 грн. В это же время средняя з.п. в вакансиях, размещаемых работодателями, составляет 18 100 грн;

в Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так и с самых крупных сайтов по поиску работы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.