Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности — Finance.ua

Удаленная работа: аналитики назвали наиболее востребованные специальности
Многие украинцы из-за полномасштабной войны в Украине выехали за границу, поэтому эксперты портала robota.ua решили проанализировать, в каких отраслях работодатели чаще всего предлагают удаленную работу.
Как отмечают эксперты, в целом в Украине количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое: если к началу войны было около 6 тыс. таких предложений, то сейчас — менее 3 тыс.
Регионы. Чаще всего вакансии с удаленной работой предлагают традиционно в Киеве. Сейчас в столице сосредоточено 53% всех вакансий с удаленной формой занятости — а это 2 100 вакансий.
В Леве почти 1 тыс. работодателей предлагает удаленную работу.
Относительно остальных городов вакансии удаленной работы повторяют структуру общего распределения вакансий в пределах страны.
Каких специалистов ищут на удаленку
Самые востребованные специальности для удаленной работы изображены на рисунке. Лидеры среди профессий во время войны — те же, что и до войны.
Если говорить о ситуации в целом по Украине, то на удаленную работу чаще всего ищут:
операторов call-центров;
веб-разработчиков;
специалистов техподдержки;
интернет-маркетологов;
корпирайтеров
Справка Finance.ua:
Согласно исследованию, в июне украинцы чаще всего искали работу в среднем за 19 200 грн. В это же время средняя з.п. в вакансиях, размещаемых работодателями, составляет 18 100 грн;
в Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так и с самых крупных сайтов по поиску работы.
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