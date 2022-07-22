Рынок труда растет достаточно динамично: кто наиболее востребован — Finance.ua
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Рынок труда растет достаточно динамично: кто наиболее востребован

Личные финансы
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Еженедельное количество размещенных вакансий увеличивается на 10%. Рынок труда растет достаточно динамично.
Об этом рассказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.
Сейчас меняется количество вакансий у работодателей, оно растет, но количество людей, ищущих работу, оно примерно одинаковое. С начала войны оно остается более или менее стабильным,
— ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.

По его словам, начиная с февраля этого года, Госстат перестал публиковать актуальную статистику по рынку труда.
«Мы сейчас ориентируемся на информацию сайтов поиска работы. По информации сайтов поиска работы, в первую неделю после вторжения количество вакансий уменьшилось в 8 раз, с 64 тыс. вакансий, которые работодатели размещали еженедельно, до 8 тыс. вакансий», — отметил Марченко.
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Он сообщил, что рынок труда начал восстанавливаться в начале июня. Тогда количество вакансий по сравнению с началом полномасштабного вторжения рф выросло вдвое, однако все равно оставалось слишком низким по сравнению с прошлым годом.
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«Сейчас рынок растет достаточно динамично. Сайт поиска работы отмечает, что еженедельное количество размещенных вакансий увеличивается на 10% — это очень динамично. Я думаю, что это связано с тем, что больше всего от войны пострадала промышленность. В промышленности большие цепи снабжения. Потеря этих цепочек довольно болезненна была в первые месяцы войны, но уже прошло почти полгода, и сейчас бизнесы налаживают новые цепи, и поэтому я рассчитываю на восстановление промышленности, а восстановление промышленности также влечет восстановление рынка труда, поэтому сейчас рынок труда растет достаточно динамично, он далек от показателей прошлого года, но рост есть, и он будет продолжаться», — рассказал Марченко.
Кроме того, он отметил, что сейчас больше всего вакансий в продажах.
«В продажах сейчас около трети всех вакансий, имеющихся на сайтах поиска работы. В первом топе есть 5 вакансий, связанных с продажами, это менеджеры по продажам и продавцы розничных продаж, клиент-менеджеры. Еще ищут бухгалтеров, руководителей. По рабочим специальностям наиболее популярны профессии повара и водителя», — сказал Марченко.

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По материалам:
УНН
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