Рынок труда растет достаточно динамично: кто наиболее востребован — Finance.ua

Рынок труда растет достаточно динамично: кто наиболее востребован Сегодня 20:00 — Личные финансы

Еженедельное количество размещенных вакансий увеличивается на 10%. Рынок труда растет достаточно динамично.

Об этом рассказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.

Сейчас меняется количество вакансий у работодателей, оно растет, но количество людей, ищущих работу, оно примерно одинаковое. С начала войны оно остается более или менее стабильным, — ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.

По его словам, начиная с февраля этого года, Госстат перестал публиковать актуальную статистику по рынку труда.

«Мы сейчас ориентируемся на информацию сайтов поиска работы. По информации сайтов поиска работы, в первую неделю после вторжения количество вакансий уменьшилось в 8 раз, с 64 тыс. вакансий, которые работодатели размещали еженедельно, до 8 тыс. вакансий», — отметил Марченко.

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Он сообщил, что рынок труда начал восстанавливаться в начале июня. Тогда количество вакансий по сравнению с началом полномасштабного вторжения рф выросло вдвое, однако все равно оставалось слишком низким по сравнению с прошлым годом.

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«Сейчас рынок растет достаточно динамично. Сайт поиска работы отмечает, что еженедельное количество размещенных вакансий увеличивается на 10% — это очень динамично. Я думаю, что это связано с тем, что больше всего от войны пострадала промышленность. В промышленности большие цепи снабжения. Потеря этих цепочек довольно болезненна была в первые месяцы войны, но уже прошло почти полгода, и сейчас бизнесы налаживают новые цепи, и поэтому я рассчитываю на восстановление промышленности, а восстановление промышленности также влечет восстановление рынка труда, поэтому сейчас рынок труда растет достаточно динамично, он далек от показателей прошлого года, но рост есть, и он будет продолжаться», — рассказал Марченко.

Кроме того, он отметил, что сейчас больше всего вакансий в продажах.

«В продажах сейчас около трети всех вакансий, имеющихся на сайтах поиска работы. В первом топе есть 5 вакансий, связанных с продажами, это менеджеры по продажам и продавцы розничных продаж, клиент-менеджеры. Еще ищут бухгалтеров, руководителей. По рабочим специальностям наиболее популярны профессии повара и водителя», — сказал Марченко.

УНН По материалам:

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