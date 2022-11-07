Рынок труда: кого ищут и кому платят больше всего — данные Опендатабот Сегодня 13:01 — Личные финансы

Рынок труда: кого ищут и кому платят больше всего — данные Опендатабот

В Украине стали реже предлагать работу ІТ-специалистам. Кроме того, кандидаты с опытом менее 1 года снизили зарплатные ожидания.

Об этом сообщает Опендатабот

В октябре компании опубликовали 17619 вакансий на Джине . Это на 1160 меньше, чем в сентябре, и меньше всего за весь 2022 год.

Сами кандидаты несколько изменили свои зарплатные ожидания в октябре — 32 тысячи изменений на 21 тысячу кандидатов. Изменений вниз немного больше, но изменения вверх в целом ощутимы.

Кандидаты с опытом работы менее года снизили свои зарплатные ожидания на 575 долларов. А синьоры увеличили на 454 у.е.

На начало ноября на сайте размещено 67 тысяч резюме и почти 13 тысяч вакансий.

Инфографика: Опендатабот

Впервые с момента вторжения количество вакансий на сайте Work.ua почти не изменилось — выросло на 0,3%. Так же не изменился и топ-5 регионов, где больше всего ищут работников — второй месяц подряд это Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

В октябре удвоилось количество вакансий в Донецкой области, в частности, это связано с поиском специалистов горных специальностей. Стабильно увеличивается предложение по работе в деоккупированной Харьковской области.

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Чаще всего в сентябре искали менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

Наименьшая конкуренция по откликам на вакансии среди эндокринологов, кардиологов, горняков и офтальмохирургов. Самая большая среди ретушеров, веб-дизайнеров, администраторов салона красоты, СПА и массажа, видеомонтажеров, администраторов офиса и верстальщиков.

Больше всего работу ищут в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На втором месте по востребованности — дистанционная работа.

Наибольшую зарплату в сентябре предлагали медиабаерам — 70 000 грн, водителям-международникам — 40 000 грн, финансовым директорам — 38 000 грн, директорам по маркетингу — 35 000, директорам предприятия — 36 250 грн.

В настоящее время на сайте открыты 53 997 вакансий. Всего в октябре появилось 456 246 резюме. Для сравнения, это на 17% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Инфографика: Опендатабот

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