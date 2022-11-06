ТОП-5 самых распространенных причин, почему рекрутеры отказывают в работе — Finance.ua

ТОП-5 самых распространенных причин, почему рекрутеры отказывают в работе Сегодня 08:18 — Личные финансы

ТОП-5 самых распространенных причин, почему рекрутеры отказывают в работе

Когда мы отправляем письмо с резюме, мы ожидаем ответа, конечно, положительного, а в худшем случае — хотя бы продолжения диалога. Так почему порой нашу кандидатуру не рассматривают, или даже вовсе не получаем никакого ответа? Эксперты robota.ua рассказали о 5 основных причинах.

Причина 1: резюме не отвечает вакансии

Важно помнить, что описание вакансии — это не просто текст стандартного формата. Хорошие рекрутеры давно отошли от шаблонов о «дружном молодом коллективе», «высокой заработной плате» и «бесплатном печенье».

Условно примем, что рекрутер профессиональный и хорошо разбирается в своем деле. Он хочет найти «именно того» и желательно в короткие сроки, потому что, во-первых, любит выполнять свою работу хорошо, а во-вторых, у него дедлайн по закрытию вакансии. Поэтому, когда он публикует вакансию руководителя отдела продаж, а резюме поступают от экономистов, специалиста колл-центра или руководителя отдела закупок, шанс на продолжение диалога крайне низок.

Такая ситуация может произойти по следующим очевидным причинам:

кандидат невнимательно прочел текст вакансии;

кандидат имеет соответствующий опыт и навыки, но поленился персонализировать резюме;

произошла ошибка.

К отправке резюме нужно относиться ответственно, оно должно подходить к вакансии.

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Причина 2: наличие в резюме ошибок

Если должность требует умения работать с компьютером и текстовыми документами, наличие ошибок в резюме — недопустимо. Рекрутер испытывает большое разочарование, когда у кандидата есть опыт, навыки и компетенции, но описаны они с кучей ошибок. Создается впечатление, что имеешь дело с безответственным человеком, который не уважает представителя компании.

Чтобы избежать ошибок в резюме, достаточно воспользоваться текстовым редактором.

Причина 3: несоответствующее общее оформление документа

Да, мы все имеем право самовыражаться и проявлять творчество, но, на мой взгляд, резюме — это не совсем тот документ, который должен быть плацдармом для экспериментов. Особенно это касается фотографий. Сейчас необходимости в фото нет, это даже плохой тон — требовать его в профессиональном резюме. Но все же если вы решили добавить снимок, он должен быть уместным, качественным, соответствовать деловому стилю. Фото с пляжа, в летнем костюме или с ярким макияжем не настраивают на рабочий лад и не подчеркивают профессионализм.

Также важна общая композиция резюме. Лучше написать меньше, но по существу. Встречаются резюме на 5-6 страниц, которые можно было бы легко сократить до двух. Также рекомендую придерживаться сдержанной цветовой гаммы и чистоплотности (особенно для некреативных профессий).

Причина 4: Ваши социальные сети

Если вы указываете в резюме социальные сети, например Facebook, важно, чтобы ваша страница отображала высокий уровень интеллекта, хорошего вкуса и толерантности. На практике рекрутеры встречают разные профайлы. Иногда создается впечатление, что человека интересуют только шутки с ненормативной лексикой и собственные селфи на фоне дорогих автомобилей.

Причина 5: вы не отвечаете на звонки и письма

Вот такая банальная причина. Есть даже анекдот о кандидате, который полгода искал работу и жаловался, что не может ее найти. Когда его спросили, почему ему отказывают рекрутеры — он сказал, что не знает, потому что не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Итак, главное — быть на связи.

Важно помнить, что рекрутер — это человек, который стремится найти лучшую и наиболее подходящую кандидатуру. Так что важное отношение к этой работе и релевантное резюме без ошибок, которое покажет совместимость с вакансией, — лучший подарок и залог высоких шансов на положительный ответ и дальнейшую коммуникацию.

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