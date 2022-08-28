Что писать в резюме, когда нет опыта — Finance.ua

Что писать в резюме, когда нет опыта Сегодня 09:14 — Личные финансы

Что писать в резюме, когда нет опыта

После окончания университета или переквалификации у специалистов без опыта возникает вполне резонный вопрос: «А о чем мне вообще писать в резюме?». Когда есть опыт, структура резюме ясна, и все ваши сильные стороны подтверждаются результатами работы. А когда его нет, перед вами пустой лист, на котором после контактных данных и образования не знаете, что и написать. Эксперты robota.ua решили поделиться лайфхаками, что писать в резюме, если нет работы.

Избавляйтесь от стереотипов

Для начала выбросьте из головы все стереотипы на тему, что работу без опыта получить невозможно. Работодатели на определенные должности, наоборот, предпочитают студентов, которых можно научить под свою специфику работы. К тому же такие специалисты обходятся компании гораздо дешевле опытных профессионалов. А если вы сменили профессию и не имеете опыта в этой специальности, то можете принести компании ценность своим предыдущим опытом, даже если вам кажется, что он никак не связан с новой специализацией.

Поверьте в себя — это первый шаг к успешному трудоустройству без опыта работы.

Структура резюме

Классическое резюме имеет определенную структуризацию, которая помогает рекрутеру побыстрее найти нужную информацию. Разделы в своем резюме лучше выделить шрифтом, добавить маркеров или сделать разное выравнивание, чтобы опять-таки упростить поиск нужной информации. Согласитесь, что текст сплошной и неструктурированный читается плохо, и его хочется сразу закрыть.

Итак, структура резюме специалиста без опыта выглядит так:

ФИО, контактная информация (в частности, ссылки на соцсети). Образование. Опыт работы. Профессиональные навыки и умения. Личные качества.

Что считать опытом для специалиста без опыта

Важно не оставлять пробел в разделе опыт в резюме, даже если вы нигде не работали до этого. Но многие неопытные специалисты не знают, что считать опытом в таком случае.

Вот несколько вариантов:

практика — ваша университетская практика, если вы ищете работу по специальности, идеально подходит для опыта работы. Укажите в резюме, где вы ее проходили и в течение какого времени. Обязательно укажите свои обязанности и чему вы там научились.

— ваша университетская практика, если вы ищете работу по специальности, идеально подходит для опыта работы. Укажите в резюме, где вы ее проходили и в течение какого времени. Обязательно укажите свои обязанности и чему вы там научились. стажировка после окончания профильных курсов — здесь все то же, что и о практике: где проходили и чему научились. Если вы стажировались у известного профессионала в отрасли, тоже укажите об этом.

после окончания профильных курсов — здесь все то же, что и о практике: где проходили и чему научились. Если вы стажировались у известного профессионала в отрасли, тоже укажите об этом. волонтерство или университетские проекты — даже если у вас нет какого-либо профессионального опыта, расскажите работодателю о своей активной жизненной позиции. Так продемонстрируете, что вы — предприимчивый человек, не умеющее сидеть без дела. Здесь также можно указать, какие скилы вы приобрели благодаря этой работе.

Какие еще могут быть преимущества

Если опыт не может стать главным преимуществом в вашем резюме, нужно сделать акцент на профессиональных навыках и личных качествах.

Чтобы найти нужные навыки, которые убедят работодателя взять на работу именно вас, нужно еще раз открыть вакансию и проанализировать, что из требований отвечает вашим умениям. К примеру, для работодателя важно, чтобы кандидат владел иностранным языком — указывайте этот навык в первую очередь и обязательно указывайте уровень владения, идеально, если вы можете подтвердить свои слова сертификатом.

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Расскажите, какие навыки получили на учебе и как их применяли в практике. Не лишним будет пройти и тест на цифровую грамотность на сайте «Дія», чтобы не описывать свое владение компьютером традиционным «уверенный пользователь ПК и Microsoft Office», а показать сертификат от Минцифры.

Что касается личных навыков, то здесь для любой профессии будет ключевым умение быстро учиться. Ведь работодатель точно понимает, что кандидата без опыта нужно будет научить, но хочет, чтобы такой работник мог влиться в рабочий процесс как можно раньше. Другие личностные качества вам также помогут. Для разных специальностей это может быть коммуникабельность или склонность к монотонности, пунктуальность и соблюдение дедлайнов, лидерские качества, умение работать в команде и т.д.

Не забывайте, что резюме не может быть универсальным для всех вакансий. Поэтому уделяйте ему внимание перед отправкой, чтобы на рынке труда с большой конкуренцией найти достойную первую работу.

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