Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников — Finance.ua

Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников
По данным НБУ, предприниматели снизили свои оценки относительно текущего состояния экономической деятельности. В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 47,2, в то время как в октябре этот показатель составил 49,4.
«Усиление интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат бизнеса на энергию, оплату труда, логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность были сдерживающими факторами экономической активности», — отмечается в сообщении.
Ежемесячный опрос среди предприятий длился с 4 по 21 ноября 2024 года. В нем приняли участие 504 компании. Полученные результаты представляют исключительно взгляды респондентов, в частности, руководителей предприятий, и не отражают позицию Нацбанка Украины. Значение 50 пунктов считается нейтральным для ИОДА.
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В Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с жильем для своих работников. Как пишет Киевский городской центр занятости, особенно привлекательны предложения для технических специалистов: саперы с заработной платой 74 535 гривен, машинисты энергоблока — 37 000 гривен, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электростанций — 34 000 гривен.
Широкие возможности открываются и специалистам других отраслей. Столичные предприятия активно ищут юристов, специалистов по охране труда, бухгалтеров.
Справка Finance.ua:
- Эксперты проанализировали рынок труда в Украине и подготовили информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года. В октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве.
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