Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников

Казна и Политика
127
Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников
Рынок труда: бизнес ухудшил ожидания относительно численности работников
По данным НБУ, предприниматели снизили свои оценки относительно текущего состояния экономической деятельности. В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 47,2, в то время как в октябре этот показатель составил 49,4.
«Усиление интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат бизнеса на энергию, оплату труда, логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность были сдерживающими факторами экономической активности», — отмечается в сообщении.
<br>

Ежемесячный опрос среди предприятий длился с 4 по 21 ноября 2024 года. В нем приняли участие 504 компании. Полученные результаты представляют исключительно взгляды респондентов, в частности, руководителей предприятий, и не отражают позицию Нацбанка Украины. Значение 50 пунктов считается нейтральным для ИОДА.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали о ТОП-10 вакансиях для менеджеров: какие высокие должности предлагают в Украине.
В Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с жильем для своих работников. Как пишет Киевский городской центр занятости, особенно привлекательны предложения для технических специалистов: саперы с заработной платой 74 535 гривен, машинисты энергоблока — 37 000 гривен, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электростанций — 34 000 гривен.
Широкие возможности открываются и специалистам других отраслей. Столичные предприятия активно ищут юристов, специалистов по охране труда, бухгалтеров.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Эксперты проанализировали рынок труда в Украине и подготовили информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года. В октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве.
Не хватает денег на зарплату? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.