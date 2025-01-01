Рынок топлива в этом году ждут существенные изменения — Finance.ua

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Рынок топлива в этом году ждут существенные изменения

Энергетика
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Рынок топлива в этом году ждут существенные изменения
Рынок топлива в этом году ждут существенные изменения
Украинский рынок топлива ждут существенные изменения в 2025 году из-за ряда новых законодательных инициатив и налоговых изменений. С 1 января 2025 года вступят в силу новые акцизные ставки, согласно которым налог на бензин составит 271,7 евро, на дизель — 215,7 евро, а на газ — 173 евро.
Об этом сообщают Новости. Live.
Эксперты энергетического сектора, в частности, Сергей Куюн, отмечают, что повышение налогов может привести к росту цен на 1,5 грн за литр. Впрочем, ситуация может быть смягчена текущей тенденцией к снижению мировых цен на нефть, что наблюдается на рынке.
Новое законодательство также предусматривает введение регулярных авансовых взносов для АЗС. Станции, торгующие исключительно сжиженным газом, должны платить 30 000 грн, при реализации нескольких видов горючего с долей газа свыше 50% - 45 000 грн, а для всех остальных случаев установлен платеж в размере 60 000 грн.
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Дополнительные изменения принесет закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно ему, участники рынка будут обязаны формировать резервы в объеме 3% от общего оборота, что может повлиять на конечную стоимость топлива для потребителей.
Эксперты прогнозируют относительную стабильность цен в декабре и январе благодаря накопленным запасам по более низким ценам.
По материалам:
expert.in.ua
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