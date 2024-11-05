Как менялась средняя стоимость топлива за последние пять лет — Finance.ua

Как менялась средняя стоимость топлива за последние пять лет Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как менялась средняя стоимость топлива за последние пять лет

В Украине будут поэтапно повышать акцизы на различные виды горючего, процесс продлится до 1 января 2028 года. Соответствующий закон летом приняла Верховная рада, в сентябре его подписал президент. При этом бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и без того существенно выросли в цене за время полномасштабного вторжения рф, в том числе из-за атак на НПЗ и увеличения расхода топлива на нужды армии.

Об этом пишет «Слово и дело».

Как изменялась средняя стоимость топлива с 2019 по 2024 год

Бензин А-95

В 2019 году одна из самых популярных марок бензина в среднем стоила 28,6 грн за литр. За первые полгода 2020 года горючее упало в цене до 21,8 грн за литр, однако до конца года остановилось на отметке 24,9 грн за литр. В течение 2021 года бензин подорожал до 30,4 грн за литр, такая же цена сохранялась первые четыре месяца 2022 года.

Читайте также Украина накопила достаточно топлива для прохождения зимы — Минэнерго

Однако уже с мая А-95 подскочил в цене до 42,5 грн за литр. До конца первого года большой войны горючее продавали на АЗС по 51,3 грн за литр. В 2023 году стоимость бензина немного снизилась, в июне его можно было приобрести по цене 44,7 грн за литр. Но к концу года ценник снова вырос и достиг 52−55 грн за один литр. В этом году бензин марки А-95 начал дорожать с апреля (54,4 грн/литр), и к сентябрю его средняя стоимость уже составляла 56,6 грн/литр.

Таким образом, за пять лет бензин подорожал вдвое.

Дизельное топливо

В 2019 году дизтопливо продавали по цене 27,9 грн за один литр. В течение 2020 года, как и бензин, топливо подешевело до 24 грн за литр. В 2021 году цена начала постепенно повышаться, и в ноябре дизельное топливо уже стоило 30,5 грн за литр. До апреля 2022 года цена оставалась на уровне 37 грн за литр, но в мае и июне было сразу два резких скачка в цене — до 46,2 и 56,5 грн за литр соответственно.

Читайте также Мировой рейтинг цен на бензин: страны с самым дешевым и самым дорогим топливом

К концу первого года вторжения россии средняя цена дизтоплива была 55 грн за литр. В 2023 году цена временно вернулась к отметкам 44−46 грн за литр, но к концу года снова выросла до 52,6 грн за литр. Чуть подешевело дизельное топливо в начале 2024 года, но с июня по сентябрь цена зафиксировалась на уровне чуть более 52 грн за литр. То есть, за пять лет цена успела вырасти почти вдвое.

Сжиженный газ

В течение 2019 и 2020 сжиженный газ был относительно стабильным в цене и держался на отметках 11,8 — 12,7 грн за литр. Подорожание началось с февраля 2021 года. За весь год газ вырос в цене с 14,5 до 19 грн. за один литр. В 2022 году сжиженный газ начал дорожать в марте (22,3 грн за литр), в июне он стоил уже 42,2 грн за литр. После этого стоимость начала снижаться и к декабрю составила 29 грн за литр. В 2023 году цена на газ упала за первые полгода и уже традиционно снова выросла поближе к зиме. В декабре его продавали по 33,2 грн за литр.

Читайте также В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины

С начала этого года сжиженный газ начал дешеветь, вернувшись весной и летом к отметкам 26−27 грн за литр. Осенью средняя стоимость газа была на уровне 30 грн/литр. На фоне роста цен на бензин и дизтопливо сжиженный газ за пять лет подорожал больше всего — почти в три раза.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.