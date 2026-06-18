Рынок недвижимости в Турции: стоит ли инвестировать

Несмотря
на глобальную экономическую нестабильность,
инфляцию и колебания курсов валют,
Турция уже несколько лет считается
среди иностранцев одним из самых
популярных направлений для инвестиций
в недвижимость.
Интерес
к стране обеспечивают:
рост
туристического потока;
активное
развитие инфраструктуры;
государственные
программы привлечения иностранного
капитала и (по сравнению с другими
странами Европы. — Ред.) относительно
доступные цены.
Finance.ua
пообщался с несколькими экспертами.
Редакция получила развернутые ответы
от руководителя компании Hayat Estate Вячеслава
Фоменко. Итак, готовы рассказать о
текущем состоянии рынка недвижимости
Турции, о динамике цен, спросе со стороны
иностранных инвесторов и влиянии
экономических факторов.
Мы
также проанализировали ключевые сегменты
рынка (жилая, курортная и коммерческая
недвижимость) и определили, какие из
них стабильно демонстрируют наибольший
потенциал. И разобрались в условиях
покупки недвижимости для иностранцев:
налоги, расходы и возможности получения
ВНЖ или гражданства.
После
нескольких лет стремительного роста
турецкий рынок восстанавливается и
постепенно переходит к более
сбалансированной модели развития. Цены
на недвижимость продолжают расти, но
темпы заметно замедлились.
Основной
драйвер на рынке — внутренний спрос.
Его поддерживает высокая численность
и урбанизация. Дополнительно Турция
продолжает активно привлекать иностранных
покупателей (в первую очередь с Ближнего
Востока и Европы. — Ред.).
Особенно
популярны остаются Стамбул, Алания,
Анталия, Мерсин и Бодрум. В этих регионах
активно строятся новые жилые комплексы,
апарт-отели и курортная недвижимость,
ориентированная на международных
инвесторов.
Покупатели
стали более осторожными. Они тщательнее
оценивают локацию, качество строительства,
документы и ликвидность объекта. Но,
несмотря на мировые экономические
вызовы, Турция сохраняет статус одного
из наиболее доступных рынков для входа
в инвестиции. Для многих это отличная
возможность приобрести ликвидный актив
с перспективой дальнейшего роста
стоимости. По словам Вячеслава Фоменко,
за последний год цены в лирах существенно
выросли — на 26,6% по индексу жилой
недвижимости. В долларах динамика
поспокойнее.
Влияние
экономических факторов
На
недвижимость в Турции оказывают
существенное влияние колебания курса
лиры и инфляция. С одной стороны, это
приводит к определенным рискам на
внутреннем рынке, но с другой — для
иностранцев, которые инвестируют в евро
или долларах, делает предложения более
доступными.
Важную
роль играет туристический сектор. Страна
стабильно входит в число самых посещаемых
в мире. Это дополнительно поддерживает
спрос на курортные апартаменты и арендную
недвижимость.
Отдельно
следует упомянуть о политической
стабильности. Действующие власти Турции
продолжают делать ставки на экономическое
развитие, на привлечение международных
инвестиций и на развитие туристической
отрасли. Поэтому страна остается одним
из ключевых центров инвестиционной
активности в мире. Это важно и для
украинцев, чаще оценивающих не только
переезд или отдых, но и юридическую
безопасность, возможность проживания,
арендный потенциал и последующую
перепродажу.
Сегменты
рынка с наибольшим потенциалом
Популярным
среди украинских инвесторов остается
жилищный сегмент. Особый спрос на
квартиры в современных жилых комплексах,
где предусмотрена инфраструктура:
бассейны, фитнес-залы, охрана и определенное
обслуживание.
К
преимуществам такой недвижимости можно
отнести:
стабильный
спрос на аренду;
возможность
получения вида на жительство (минимальный
порог для гражданства Турции через
недвижимость — 400 тыс. евро);
значительная
ликвидность при перепродаже.
Дополнительный
интерес может создать новая налоговая
инициатива: Турция рассматривает
20-летнее освобождение от налога на
иностранные доходы для налоговых
резидентов. Речь идет о доходах из-за
рубежа — дивиденды, бизнес, инвестиции
и прирост капитала.
По
данным профильных источников, пакет
уже был принят парламентом, но должен
окончательно пройти формальное вступление
в силу через подписание и публикацию в
официальном вестнике.
Если
эта норма заработает в финальном виде,
Турция может стать для иностранных
вкладчиков не только рынком недвижимости,
но и более привлекательной финансовой
базой для долгосрочного проживания и
структурирования активов.
Что
касается выбора регионов, то инвесторам
может быть полезно изучить предложения
в Анталии, Алании и Мерсине. Здесь идет
активная застройка новых районов.
В
Стамбуле цены продолжают расти. По
данным Центрального банка Турции, в
апреле 2026 года годовой рост цен составил
26,2%.
В
Алании и регионе Анталии ситуация стала
более спокойной: спрос есть, но покупатели
внимательнее считают бюджет, изучают
арендный потенциал, ВНЖ-перспективы и
ликвидность. Здесь лучше работают не
«курортные квартиры», а объекты с хорошей
локацией, понятным управлением и
ценностью для проживания или аренды.
Курортная
недвижимость
Курортный
сегмент в Турции традиционно один из
наиболее прибыльных направлений. Поток
туристов в страну ежегодно исчисляется
десятками миллионов человек. Понятно,
что самый высокий спрос среди них на
апартаменты у моря.
Инвесторы
часто покупают такие объекты для:
краткосрочной
аренды;
собственного
отдыха;
последующей
перепродажи по завершении строительства.
Наиболее
перспективные локации — Анталия, Алания,
Кемер, Бодрум и Фетхие.
Измир
выглядит более сбалансированным
направлением: это не такой эмоциональный
курортный рынок, как часть Анталийского
побережья, но город пользуется сильным
внутренним спросом, бизнес-активностью
и туристическим потенциалом.
Коммерческая
недвижимость
Постепенно
среди иностранных инвесторов в Турции
набирает популярность коммерческий
сегмент. Речь идет о магазинах, офисах,
гостиничных номерах под управлением
международных операторов и различных
торговых помещениях.
К
преимуществам таких вложений относят:
прогнозируемость
денежного потока;
долгосрочные
договоры аренды;
более
высокие (по сравнению с жилищным
сегментом) показатели доходности.
Кстати,
эксперты подчеркивают, что именно
коммерческая недвижимость сегодня
часто рассматривается как инструмент
для формирования пассивного дохода в
долларах или евро.
Регион
Основные преимущества
Инвестиционная привлекательность
Анталья
Развитая инфраструктура, международный аэропорт, стабильно высокий туристический поток, широкий выбор недвижимости
Подходит для инвестиций в арендный бизнес благодаря постоянному спросу со стороны туристов
Аланья
Самое доступное направление для входа на турецкий рынок, современное жильё по относительно низким ценам
Оптимальный вариант для инвесторов с ограниченным стартовым капиталом
Мерсин
Один из самых динамично развивающихся рынков последних лет, цены остаются относительно доступными
Обладает высоким потенциалом роста стоимости недвижимости и дальнейшей капитализации
Стамбул
Финансовый и деловой центр Турции, высокий спрос на аренду, широкий выбор коммерческой недвижимости
Привлекателен для долгосрочных инвестиций и получения арендного дохода, однако требует значительно больших вложений
Условия
покупки недвижимости для иностранцев
Турция
— одна из наиболее открытых для
иностранных покупателей стран, поэтому
условия здесь максимально лояльные.
Для
приобретения недвижимости необходимо:
получить
налоговый номер;
открыть
счет в турецком банке;
оформить
право собственности (TAPU);
провести
официальную оценку объекта.
К
сопутствующим расходам (кроме услуг
переводчика. — Ред.) обычно включают
еще налог на переоформление права
собственности, предусмотренные
государством сборы, страхование и
юридическое сопровождение.
Перечисленные
расходы в среднем составляют около 5−8%
от стоимости объекта.
Самые
частые ошибки — покупка без независимой
юридической проверки, выбор района без
учета правил ВНЖ, завышенные ожидания
аренды, недооценка дополнительных
расходов и доверие только к рекламной
презентации проекта.
Вид
на жительство и гражданство через
инвестиции
Одним
из главных преимуществ турецкого рынка
является возможность легализовать свое
проживание.
Покупка
недвижимости (при условии соответствия
объекта требованиям действующего
законодательства. — Ред.) позволяет
получить вид на жительство.
Дополнительно
продолжает действовать программа
получения гражданства через инвестиции.
По ее условиям нужно приобрести
недвижимость на установленную государством
минимальную сумму и удерживать ее в
течение определенного срока.
Для
многих украинских инвесторов именно
возможность совместить инвестицию с
перспективой получения второго
гражданства и делает Турцию особенно
привлекательной.
Итак,
в 2026 году, несмотря на экономические
вызовы, Турция для иностранцев продолжает
оставаться одним из самых интересных
рынков недвижимости.
Наиболее
перспективные направления — Анталия,
Алания, Мерсин и Стамбул. Вместе с тем,
выбор между жилой, курортной или
коммерческой недвижимостью зависит от
ключевой цели инвестора (получение
пассивного дохода, сохранения капитала
или долгосрочная капитализация активов).
Несмотря
на определенные экономические вызовы,
турецкий рынок демонстрирует устойчивость
и является одним из немногих направлений,
где можно объединить инвестиционный
потенциал с комфортом жизни и международной
мобильностью.