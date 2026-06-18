Рынок недвижимости в Турции: стоит ли инвестировать Сегодня 09:50 — Недвижимость

Рынок недвижимости Турции, источник фото: pixabay

Несмотря на глобальную экономическую нестабильность, инфляцию и колебания курсов валют, Турция уже несколько лет считается среди иностранцев одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость.

Интерес к стране обеспечивают:

рост туристического потока;

активное развитие инфраструктуры;

государственные программы привлечения иностранного капитала и (по сравнению с другими странами Европы. — Ред.) относительно доступные цены.

Finance.ua пообщался с несколькими экспертами. Редакция получила развернутые ответы от руководителя компании Hayat Estate Вячеслава Фоменко. Итак, готовы рассказать о текущем состоянии рынка недвижимости Турции, о динамике цен, спросе со стороны иностранных инвесторов и влиянии экономических факторов.

Мы также проанализировали ключевые сегменты рынка (жилая, курортная и коммерческая недвижимость) и определили, какие из них стабильно демонстрируют наибольший потенциал. И разобрались в условиях покупки недвижимости для иностранцев: налоги, расходы и возможности получения ВНЖ или гражданства.

Текущее состояние рынка

После нескольких лет стремительного роста турецкий рынок восстанавливается и постепенно переходит к более сбалансированной модели развития. Цены на недвижимость продолжают расти, но темпы заметно замедлились.

Основной драйвер на рынке — внутренний спрос. Его поддерживает высокая численность и урбанизация. Дополнительно Турция продолжает активно привлекать иностранных покупателей (в первую очередь с Ближнего Востока и Европы. — Ред.).

Особенно популярны остаются Стамбул, Алания, Анталия, Мерсин и Бодрум. В этих регионах активно строятся новые жилые комплексы, апарт-отели и курортная недвижимость, ориентированная на международных инвесторов.

Цены на недвижимость в Турции постепенно растут, источник фото: pexels

Покупатели стали более осторожными. Они тщательнее оценивают локацию, качество строительства, документы и ликвидность объекта. Но, несмотря на мировые экономические вызовы, Турция сохраняет статус одного из наиболее доступных рынков для входа в инвестиции. Для многих это отличная возможность приобрести ликвидный актив с перспективой дальнейшего роста стоимости. По словам Вячеслава Фоменко, за последний год цены в лирах существенно выросли — на 26,6% по индексу жилой недвижимости. В долларах динамика поспокойнее.

Влияние экономических факторов

На недвижимость в Турции оказывают существенное влияние колебания курса лиры и инфляция. С одной стороны, это приводит к определенным рискам на внутреннем рынке, но с другой — для иностранцев, которые инвестируют в евро или долларах, делает предложения более доступными.

Важную роль играет туристический сектор. Страна стабильно входит в число самых посещаемых в мире. Это дополнительно поддерживает спрос на курортные апартаменты и арендную недвижимость.

Отдельно следует упомянуть о политической стабильности. Действующие власти Турции продолжают делать ставки на экономическое развитие, на привлечение международных инвестиций и на развитие туристической отрасли. Поэтому страна остается одним из ключевых центров инвестиционной активности в мире. Это важно и для украинцев, чаще оценивающих не только переезд или отдых, но и юридическую безопасность, возможность проживания, арендный потенциал и последующую перепродажу.

Сегменты рынка с наибольшим потенциалом

Популярным среди украинских инвесторов остается жилищный сегмент. Особый спрос на квартиры в современных жилых комплексах, где предусмотрена инфраструктура: бассейны, фитнес-залы, охрана и определенное обслуживание.

К преимуществам такой недвижимости можно отнести:

стабильный спрос на аренду;

возможность получения вида на жительство (минимальный порог для гражданства Турции через недвижимость — 400 тыс. евро);

значительная ликвидность при перепродаже.

Дополнительный интерес может создать новая налоговая инициатива: Турция рассматривает 20-летнее освобождение от налога на иностранные доходы для налоговых резидентов. Речь идет о доходах из-за рубежа — дивиденды, бизнес, инвестиции и прирост капитала.

По данным профильных источников, пакет уже был принят парламентом, но должен окончательно пройти формальное вступление в силу через подписание и публикацию в официальном вестнике.

Если эта норма заработает в финальном виде, Турция может стать для иностранных вкладчиков не только рынком недвижимости, но и более привлекательной финансовой базой для долгосрочного проживания и структурирования активов.

Что касается выбора регионов, то инвесторам может быть полезно изучить предложения в Анталии, Алании и Мерсине. Здесь идет активная застройка новых районов.

В Стамбуле цены продолжают расти. По данным Центрального банка Турции, в апреле 2026 года годовой рост цен составил 26,2%.

Недвижимость в Стамбуле, источник фото: pexels

В Алании и регионе Анталии ситуация стала более спокойной: спрос есть, но покупатели внимательнее считают бюджет, изучают арендный потенциал, ВНЖ-перспективы и ликвидность. Здесь лучше работают не «курортные квартиры», а объекты с хорошей локацией, понятным управлением и ценностью для проживания или аренды.

Курортная недвижимость

Курортный сегмент в Турции традиционно один из наиболее прибыльных направлений. Поток туристов в страну ежегодно исчисляется десятками миллионов человек. Понятно, что самый высокий спрос среди них на апартаменты у моря.

Инвесторы часто покупают такие объекты для:

краткосрочной аренды;

собственного отдыха;

последующей перепродажи по завершении строительства.

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Наиболее перспективные локации — Анталия, Алания, Кемер, Бодрум и Фетхие.

Измир выглядит более сбалансированным направлением: это не такой эмоциональный курортный рынок, как часть Анталийского побережья, но город пользуется сильным внутренним спросом, бизнес-активностью и туристическим потенциалом.

Коммерческая недвижимость

Постепенно среди иностранных инвесторов в Турции набирает популярность коммерческий сегмент. Речь идет о магазинах, офисах, гостиничных номерах под управлением международных операторов и различных торговых помещениях.

К преимуществам таких вложений относят:

прогнозируемость денежного потока;

долгосрочные договоры аренды;

более высокие (по сравнению с жилищным сегментом) показатели доходности.

Кстати, эксперты подчеркивают, что именно коммерческая недвижимость сегодня часто рассматривается как инструмент для формирования пассивного дохода в долларах или евро.

Регион Основные преимущества Инвестиционная привлекательность Анталья Развитая инфраструктура, международный аэропорт, стабильно высокий туристический поток, широкий выбор недвижимости Подходит для инвестиций в арендный бизнес благодаря постоянному спросу со стороны туристов Аланья Самое доступное направление для входа на турецкий рынок, современное жильё по относительно низким ценам Оптимальный вариант для инвесторов с ограниченным стартовым капиталом Мерсин Один из самых динамично развивающихся рынков последних лет, цены остаются относительно доступными Обладает высоким потенциалом роста стоимости недвижимости и дальнейшей капитализации Стамбул Финансовый и деловой центр Турции, высокий спрос на аренду, широкий выбор коммерческой недвижимости Привлекателен для долгосрочных инвестиций и получения арендного дохода, однако требует значительно больших вложений

Условия покупки недвижимости для иностранцев

Турция — одна из наиболее открытых для иностранных покупателей стран, поэтому условия здесь максимально лояльные.

Для приобретения недвижимости необходимо:

получить налоговый номер;

открыть счет в турецком банке;

оформить право собственности (TAPU);

провести официальную оценку объекта.

К сопутствующим расходам (кроме услуг переводчика. — Ред.) обычно включают еще налог на переоформление права собственности, предусмотренные государством сборы, страхование и юридическое сопровождение.

Перечисленные расходы в среднем составляют около 5−8% от стоимости объекта.

Какие типичные ошибки совершают иностранные покупатели?

Самые частые ошибки — покупка без независимой юридической проверки, выбор района без учета правил ВНЖ, завышенные ожидания аренды, недооценка дополнительных расходов и доверие только к рекламной презентации проекта.

Вид на жительство и гражданство через инвестиции

Одним из главных преимуществ турецкого рынка является возможность легализовать свое проживание.

Покупка недвижимости (при условии соответствия объекта требованиям действующего законодательства. — Ред.) позволяет получить вид на жительство.

Дополнительно продолжает действовать программа получения гражданства через инвестиции. По ее условиям нужно приобрести недвижимость на установленную государством минимальную сумму и удерживать ее в течение определенного срока.

Для многих украинских инвесторов именно возможность совместить инвестицию с перспективой получения второго гражданства и делает Турцию особенно привлекательной.

Итак, в 2026 году, несмотря на экономические вызовы, Турция для иностранцев продолжает оставаться одним из самых интересных рынков недвижимости.

Наиболее перспективные направления — Анталия, Алания, Мерсин и Стамбул. Вместе с тем, выбор между жилой, курортной или коммерческой недвижимостью зависит от ключевой цели инвестора (получение пассивного дохода, сохранения капитала или долгосрочная капитализация активов).

Несмотря на определенные экономические вызовы, турецкий рынок демонстрирует устойчивость и является одним из немногих направлений, где можно объединить инвестиционный потенциал с комфортом жизни и международной мобильностью.

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