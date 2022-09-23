Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ — Finance.ua

Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ

В Украине продолжает сокращаться количество небанковских финансовых ведомств. Это связано с тем, что многие из них не справились с операционными вызовами войны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Число участников рынка продолжает сокращаться. На начало января было:

949 финансовых компаний;

259 ломбардов;

135 лизинговых компаний.

По состоянию на 1 июля уже работали:

887 финансовых компаний;

195 ломбардов;

108 лизинговых компаний.

Такая ситуация объясняется тем, что ряд компаний не справились с операционными вызовами войны. Кроме того, и в довоенные времена многие участники рынка не вели деятельность по предоставлению финансовых услуг.

Рынок финансовых компаний, лизингодателей и ломбардов достаточно сконцентрирован. Крупнейшие 20 компаний составляют более 80% рынка небанковских финансовых услуг. Такие компании даже во время войны продолжают предоставлять услуги, они более устойчивы к непредсказуемым ситуациям и имеют хорошо организованные производственные процессы. В то же время, на рынке есть значительное количество компаний, которые имеют лицензии, но не ведут никакой деятельности (84%). Такие компании будут постепенно выводиться с рынка.

Читайте также Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли с начала года

Многие компании не соблюдают обязательные финансовые нормативы. По состоянию на 1 июля 2022 года по результатам надзорной работы установлено, что 44 финансовых учреждения (38 финансовых компаний и 6 ломбардов) не соблюдают требования по минимальному размеру собственного капитала. Размер необходимой докапитализации составляет около 660 млн грн.

Это связано с превышением расходов над доходами, формированием резервов под кредитные убытки, а также неспособностью наладить работу в новых условиях.

Во ІІ квартале ломбардная деятельность все больше сокращалась и была убыточной. За ІІ квартал объем предоставленных кредитов отчитывающимися компаниями сократился на треть — это вдвое меньше, чем во ІІ квартале 2021 года.

Со стабилизацией экономической и ситуации безопасности в стране и выводом с рынка неплатежеспособных и неактивных участников у рынка финансовых компаний, лизингодателей и ломбардов есть шансы восстановиться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.