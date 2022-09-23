Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ — Finance.ua
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Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ

Фондовый рынок
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Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ
Рынок небанковских финучреждений значительно сократился — НБУ
В Украине продолжает сокращаться количество небанковских финансовых ведомств. Это связано с тем, что многие из них не справились с операционными вызовами войны.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Число участников рынка продолжает сокращаться. На начало января было:
  • 949 финансовых компаний;
  • 259 ломбардов;
  • 135 лизинговых компаний.
По состоянию на 1 июля уже работали:
  • 887 финансовых компаний;
  • 195 ломбардов;
  • 108 лизинговых компаний.
Такая ситуация объясняется тем, что ряд компаний не справились с операционными вызовами войны. Кроме того, и в довоенные времена многие участники рынка не вели деятельность по предоставлению финансовых услуг.
Рынок финансовых компаний, лизингодателей и ломбардов достаточно сконцентрирован. Крупнейшие 20 компаний составляют более 80% рынка небанковских финансовых услуг. Такие компании даже во время войны продолжают предоставлять услуги, они более устойчивы к непредсказуемым ситуациям и имеют хорошо организованные производственные процессы. В то же время, на рынке есть значительное количество компаний, которые имеют лицензии, но не ведут никакой деятельности (84%). Такие компании будут постепенно выводиться с рынка.
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Многие компании не соблюдают обязательные финансовые нормативы. По состоянию на 1 июля 2022 года по результатам надзорной работы установлено, что 44 финансовых учреждения (38 финансовых компаний и 6 ломбардов) не соблюдают требования по минимальному размеру собственного капитала. Размер необходимой докапитализации составляет около 660 млн грн.
Это связано с превышением расходов над доходами, формированием резервов под кредитные убытки, а также неспособностью наладить работу в новых условиях.
Во ІІ квартале ломбардная деятельность все больше сокращалась и была убыточной. За ІІ квартал объем предоставленных кредитов отчитывающимися компаниями сократился на треть — это вдвое меньше, чем во ІІ квартале 2021 года.
Со стабилизацией экономической и ситуации безопасности в стране и выводом с рынка неплатежеспособных и неактивных участников у рынка финансовых компаний, лизингодателей и ломбардов есть шансы восстановиться.

Что происходит с обменниками в Украине

По материалам:
Finance.ua
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