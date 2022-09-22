Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли с начала года — Finance.ua
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Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли с начала года

Фондовый рынок
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Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли с начала года
Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли с начала года
Банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли за январь-август.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Как отмечается, платежеспособные банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли за январь-август 2022 года по сравнению с 45,6 млрд грн чистой прибыли за январь-август 2021 года.
Доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января-августа 2021 года и составили 227,5 млрд грн, расходы — на 72% до 219,0 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 12,4 раза до 89,4 млрд грн.

Каковы ключевые факторы прибыльности

Как сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, чистый процентный доход в марте-августе стабильно рос, хотя и более медленными темпами, чем в начале года: 21% г/г по сравнению с 35% г/г в январе-феврале.
Замедление было вызвано, прежде всего, снижением процентных доходов от кредитования физических лиц.
В то же время рост чистого процентного дохода поддерживали доходы от кредитов субъектам хозяйствования, ставки по которым повышались для покрытия растущего кредитного риска.
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Спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале широкомасштабной агрессии россии против Украины, хотя все еще остается низким.
Рост операционного дохода в течение мая-июля поддержал положительный результат от операций купли-продажи валюты, в июле-августе — положительный результат от переоценки ОВГЗ государственными банками.
Операционные расходы банков в течение апреля-июля сокращались (-5% г/г), что также способствовало росту операционного результата. Чистая операционная прибыль банков к отчислениям в резервы за 8 месяцев выросла на 84.7% г/г. Сохранение операционной доходности позволит банкам самостоятельно восстановить капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса.

Справка Finance.ua:

  • активы Национального банка увеличились на 3% за первое полугодие 2022 года;
  • Кабинет министров утвердил годовой отчет АО КБ «ПриватБанк» за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будет направлено 80% прибыли банка;
  • во ІІ квартале банки заработали на торговле валютой 12,4 млрд грн — в шесть раз больше, чем за такой же период прошлого года. По результатам июля показатель вырос еще больше, до 19,1 млрд грн;
  • за время войны в среднем каждый банк закрыл около 12 отделений.

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По материалам:
Finance.ua
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