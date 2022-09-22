У першому півріччі активи НБУ збільшилися — Finance.ua

У першому півріччі активи НБУ збільшилися Вчора 11:45 — Казна та Політика

У першому півріччі активи НБУ збільшилися

Активи Національного банку збільшилися на 3% за перше півріччя 2022 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, за підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Національного банку збільшився на 3%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2021 року, та становив майже 1 417 млрд грн.

Водночас опір повномасштабній збройній агресії росії проти України значно вплинув на структуру балансу Національного банку. Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%. Натомість у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель Національного банку зменшився на 9,7%.

У частині зобов’язань Національного банку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%). Натомість обсяги зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом зменшилися на 8,3%, що насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку Національного банку за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Національного банку становлять процентні доходи — понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок. На загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів — на суму понад 42 млрд грн.

Водночас консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, — це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2022 року та оприлюднено навесні 2023 року.

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету у 2023 році, — 19,4 млрд грн.

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