Рынок крипты вырос на 37% за первое полугодие 2024 — отчет Binance Сегодня 21:32 — Криптовалюта

Рынок крипты вырос на 37% за первое полугодие 2024 — отчет Binance

Binance Research, аналитическое подразделение крупнейшей мировой блокчейн-экосистемы и провайдера криптовалютной инфраструктуры Binance, выпустило отчет о криптовалютном рынке за первое полугодие 2024 года, анализируя текущее состояние этого сектора.

В 2023 году криптовалютный рынок пережил взлет, и в первой половине 2024 года его общая капитализация продолжала увеличиваться, достигнув около 2,27 триллиона долларов США до конца периода. Этот рост составил 37,3% в год.

В первом квартале произошло значительное увеличение рынка криптовалюты на 60,2%. Однако во втором квартале было замечено снижение доходов, и рынок упал на 14,3%.

В начале года Layer-1 (L1) продемонстрировали значительные достижения. Bitcoin продолжил увеличивать свою долю на рынке после четвертого халвинга, запуска протокола Runes и одобрения спотовых ETF в США, что собрало более 14 миллиардов долларов США. Ethereum также показал значительный рост в рестейкинге и внедрении обновления EIP-4844. BNB Chain продолжила развивать opBNB и Greenfield, тогда как Solana выделялась в пространстве мемкоинов и внедрила блокчейн-связи («blinks»).

Layer-2 («L2») провела сезон аирдропов, особенно активный для проектов, использующих нулевое разглашение знаний («zk»). Обещания стимулировали значительные инвестиции в L2-цепочки, увеличив общую заблокированную стоимость (TVL) до 43 миллиардов долларов США, что составляет рост на 90% за первые 6 месяцев.

Децентрализованные финансы (DeFi) в 2024 году продемонстрировали значительный рост, увеличив общую заблокированную стоимость (TVL) на 72,8%, достигнув 94,1 миллиарда долларов США по сравнению с начальными 54,4 миллиардами. Этот рост положительно повлиял на разные секторы DeFi, включая как крупные, так и специализированные рынки.

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На данный момент рынок стейблкоинов продемонстрировал значительное восстановление, приблизившись всего на 14,5% к своему пику в апреле 2022 года, перед тем как произошло крушение TerraUSD (UST). Капитализация рынка стейблкоинов на 30 июня 2024 года достигла 161 миллиарда долларов США, отметив самый высокий уровень за последние два года. В то время как USDT от Tether продолжает оставаться лидером, доля на рынке стабильных монет USDC от Circle и USDe от Ethena увеличивается.

продемонстрировал значительное восстановление, приблизившись всего на 14,5% к своему пику в апреле 2022 года, перед тем как произошло крушение TerraUSD (UST). Капитализация рынка стейблкоинов на 30 июня 2024 года достигла 161 миллиарда долларов США, отметив самый высокий уровень за последние два года. В то время как USDT от Tether продолжает оставаться лидером, доля на рынке стабильных монет USDC от Circle и USDe от Ethena увеличивается. NFT- рынки пережили нестабильное первое полугодие со снижением объемов продаж и значительным падением цен ведущих проектов. Несмотря на это, Blur удерживает лидерство благодаря распространению токена Blast, тогда как Pudgy Penguins добились успеха с продажей своих физических игрушек. Bitcoin NFT также продолжает привлекать внимание.

пережили нестабильное первое полугодие со снижением объемов продаж и значительным падением цен ведущих проектов. Несмотря на это, Blur удерживает лидерство благодаря распространению токена Blast, тогда как Pudgy Penguins добились успеха с продажей своих физических игрушек. Bitcoin NFT также продолжает привлекать внимание. SocialFi продолжал развиваться, анонсируя запуск новой zk-цепи под названием Lens Network через Lens Protocol. Farcaster набирал популярность среди пользователей после выпуска Frames, в то время как friend. tech представил свой токен и v2. Игра Fantasy. top в жанре торговых карт также стала значительным событием.

В первом квартале Web3 гейминг продемонстрировал значительный рост, но во втором квартале капитализация токенов игровых проектов сократилась вместе с остальным альткоин-рынком. Однако, несмотря на снижение цен, количество пользователей продолжало расти, особенно благодаря таким проектам, как Pixels и Hamster Kombat, которые привлекли значительное количество игроков из-за обещаний аирдропов токенов.

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