Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года — Finance.ua

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Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года

Криптовалюта
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Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года
Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года
Согласно данным Ethereum Rainbow Chart, цена Ethereum к концу 2024 года может существенно возрасти в зависимости от рыночных условий и настроений инвесторов. В настоящее время ETH находится в зоне Steady, что указывает на нейтральные рыночные настроения.
Диаграмма Rainbow Chart использует логарифмическую кривую роста для отображения настроений инвесторов на разных ценовых уровнях. Если ETH опустится ниже $1037 к концу декабря, это может свидетельствовать о завершении текущего «бычьего» рынка и приближении криптозимы.
Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года
Кроме того, торговля выше $8,930.22 будет означать, что Ethereum входит в пузырную зону с постоянным ростом цены выше $12 791, что почти гарантированно приведет к большой коррекции.

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Прогноз показывает, что самая стабильная цена для Ethereum к концу 2024 года будет в пределах $915 — $4210, что называется зоной «HODL». Стоимость в диапазоне $4210 — $6124 также считается относительно стабильной, но инвесторы должны быть осторожными.
Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года
Лучшее время для покупки Ethereum, по прогнозам аналитиков, будет, если цена будет находиться в диапазоне $1442-$2039, что обозначено как зона «Accumulate». Цены до $2915 также считаются относительно низкими.
В настоящее время ETH остается в плюсе на 32.34% с начала года, несмотря на краткосрочные колебания. Актуальные данные Ethereum Rainbow Chart помогают инвесторам ориентироваться в сложных условиях рынка и принимать обоснованные решения по покупке или продаже криптовалюты.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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