Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года — Finance.ua

Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года Сегодня 05:22 — Криптовалюта

Аналитики опубликовали прогноз стоимости криптовалюты Ethereum на конец 2024 года

Согласно данным Ethereum Rainbow Chart, цена Ethereum к концу 2024 года может существенно возрасти в зависимости от рыночных условий и настроений инвесторов. В настоящее время ETH находится в зоне Steady, что указывает на нейтральные рыночные настроения.

Диаграмма Rainbow Chart использует логарифмическую кривую роста для отображения настроений инвесторов на разных ценовых уровнях. Если ETH опустится ниже $1037 к концу декабря, это может свидетельствовать о завершении текущего «бычьего» рынка и приближении криптозимы.

Кроме того, торговля выше $8,930.22 будет означать, что Ethereum входит в пузырную зону с постоянным ростом цены выше $12 791, что почти гарантированно приведет к большой коррекции.

Прогноз показывает, что самая стабильная цена для Ethereum к концу 2024 года будет в пределах $915 — $4210, что называется зоной «HODL». Стоимость в диапазоне $4210 — $6124 также считается относительно стабильной, но инвесторы должны быть осторожными.

Лучшее время для покупки Ethereum, по прогнозам аналитиков, будет, если цена будет находиться в диапазоне $1442-$2039, что обозначено как зона «Accumulate». Цены до $2915 также считаются относительно низкими.

В настоящее время ETH остается в плюсе на 32.34% с начала года, несмотря на краткосрочные колебания. Актуальные данные Ethereum Rainbow Chart помогают инвесторам ориентироваться в сложных условиях рынка и принимать обоснованные решения по покупке или продаже криптовалюты

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noworries По материалам:

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