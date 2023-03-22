Рынок фриланса бьет рекорды: спрос среди украинцев вырос на 84% — Finance.ua
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Рынок фриланса бьет рекорды: спрос среди украинцев вырос на 84%

Личные финансы
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Рынок фриланса бьет рекорды: спрос среди украинцев вырос на 84%
Рынок фриланса бьет рекорды: спрос среди украинцев вырос на 84%
В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров на украинском рынке труда вырос на 84% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Соответствующие данные опубликовал сервис Freelancehunt.
«Мы подходим к отметке в 20 000 зарегистрированных новых специалистов в месяц. Начало года ознаменовалось очередными пиками, которые были даже выше роста в первые месяцы войны», — рассказал руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.
Факторы, которые оказали влияние на рынок фриланса в Украине:
  • большинство соискателей рассматривают фриланс как постоянное и единственное место работы. В Европе и США этот показатель доходит до 70%, а в Украине в 2021 году он составил 56%;
  • на фрилансе работают квалифицированные специалисты — обычно это люди 24-45 лет, с опытом 2-5 лет, 80% из которых имеют высшее образование;
  • это возможность для специалистов зарабатывать больше, чем в офисе на постоянной работе;
  • основной спрос на услуги фрилансеров создает малый бизнес. Так, в США 70% предпринимателей сотрудничали с удаленными специалистами, 81% из них планируют в дальнейшем нанимать фрилансеров, а 83% соглашаются, что фрилансеры очень помогли развитию бизнеса;
  • IT, дизайн и маркетинг стали самыми популярными категориями, на которые есть спрос со стороны бизнеса.

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«Учитывая войну, экономический кризис, коронавирус и другие факторы, можно смело говорить о резком росте популярности фриланса. В ближайшие годы наша страна может стать лидером в Европе по количеству фрилансеров, а доля самозанятых среди трудоспособного населения может достигать 15-20%. В прошлом году в США этот показатель равнялся 39%, поэтому украинскому рынку есть куда расти. Но самое главное, что для этого есть все возможности», — пояснили в Freelancehunt.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Freelancehunt заявляли, что рынок продолжит набирать обороты, а спрос на услуги фрилансеров будет расти среди украинских и европейских заказчиков;
  • до 2022 года фриланс в Украине не имел никакого законного отражения. Однако 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5161, напрямую касающийся всех украинских фрилансеров
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По материалам:
Finance.ua
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