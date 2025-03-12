Рынок элитного жилья в Украине: есть ли спрос и как изменились цены в крупных городах — Finance.ua

Рынок элитного жилья в Украине: есть ли спрос и как изменились цены в крупных городах
Элитное жилье — это тот сегмент недвижимости, который в начале полномасштабного вторжения интересовал украинцев мене всего. И хотя спрос возобновлялся долго, цены на роскошные апартаменты продолжали расти.
OLX Недвижимость проанализировала рынок элитной недвижимости в Украине за период с декабря 2022-го по декабрь 2024 года. Материалом служили данные об однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах на вторичном рынке в крупнейших городах.
Также заметим, что элитной недвижимостью считается категория жилья, имеющая несколько из указанных критериев: расположение в центре города или исторических районах, закрытая территория, клубный доступ, консьерж-сервис, достаточное количество парковочных мест, дополнительные зоны для рекреации (бассейн, терраса, зал
и т. д.).
Что изменилось на рынке элитного жилья в крупных городах
- Киев
В столице наблюдается уверенный рост цен на элитные квартиры. За два года однокомнатные квартиры подорожали на 15% - до 7,4 миллионов гривен. Двухкомнатные жилища выросли в цене на 21%, достигнув 10,7 миллиона гривен. Трехкомнатные стоят больше на 14% - 16,52 миллиона гривен.
Что касается предложения и спроса, то в Киеве выросло как количество объявлений, так и количество откликов на них.
- Днепр
В Днепре ситуация неоднозначная: цены на однокомнатные квартиры снизились, на двух- и трехкомнатные квартиры выросли.
Однокомнатные квартиры подешевели на 24% (до 2 миллионов гривен). Двухкомнатные квартиры подорожали на 15% (до 3,3 миллиона гривен), а трехкомнатные — на 22% (до 5,2 миллиона гривен).
По сравнению с 2022 годом сейчас количество откликов на объявления о продаже значительно упало.
- Львов
На рынке элитной недвижимости Львова наблюдается однозначный рост цен. Однокомнатные квартиры подорожали незначительно — на 5% и теперь в среднем стоят 3,6 миллиона гривен.
Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 17% - до 4,8 миллионов гривен. Трехкомнатные квартиры подорожали наиболее существенно — на 37% и теперь стоят около 7,4 миллиона гривен.
Наибольшее внимание потенциальных покупателей привлекают однокомнатные квартиры. Количество откликов за последние два года выросло на 151%. На двух- и трехкомнатные квартиры количество откликов уменьшилось, но незначительно.
- Одесса
В Одессе также выросла цена на элитные квартиры с разным количеством комнат. Также наблюдается особое внимание покупателей к трехкомнатным квартирам.
Однокомнатные квартиры подорожали на 20% (до 2,5 миллионов гривен), двухкомнатные — на 18% (до 5 миллионов гривен), а трехкомнатные — на 31% (до 9,6 миллионов гривен).
В сегменте элитных трехкомнатных квартир количество объявлений выросло на 57%, а количество откликов — на 105%.
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