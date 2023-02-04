Рынок авто в 2022 году: разрыв между спросом на новые и б/у авто растет — Finance.ua

Рынок авто в 2022 году: разрыв между спросом на новые и б/у авто растет
По данным Укравтопрома, в 2022 году количество регистраций машин с пробегом в десять раз превысило оформление новых автомобилей.
Какими марками и моделями авто больше всего интересовались украинцы, какие ценовые сегменты предпочитали — резюмировали в годовой аналитике OLX Авто .
Самый большой выбор автомобилей с пробегом наблюдался в июле — сразу после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями продавцов. Тогда на платформе разместили почти 180 тысяч объявлений по продаже б/у авто, а самыми популярными марками были Volkswagen (19 045 предложений), Opel (10 774) и Ford (9 331).
Покупатели тоже больше всего интересовались автомобилями с пробегом, и марка Volkswagen была самой популярной (104 200 пользователей откликнулись на объявление в течение июля). Этот автомобильный бренд традиционно стал самым востребованным среди покупателей на протяжении всего года. Так, пятерка самых популярных марок авто с пробегом среди украинцев в 2022-м выглядит так:
- Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
- Opel — 641 150;
- BMW — 574 533;
- Mercedes-Benz — 514 961;
- Daewoo — 476 499.
Спрос на бюджетный ценовой сегмент автомобилей
В 2022 году в Украине резко возросла потребность в средствах передвижения. Этому способствовали как запрос автомобилей на фронт, так и спрос самих украинцев на личный транспорт, ведь количество поездок на длинные и короткие дистанции возросло. Да и количество уничтоженных автомобилей в результате российской агрессии тоже повлияло на рост спроса.
Если выделить марки и модели, то десятка самых популярных машин среди пользователей OLX в основном не превышает бюджет в $5 000.
- Volkswagen Golf — $4 219;
- Daewoo Lanos-Sens — $2 408;
- BMW 5-series — $4 517;
- BMW 3-series — $4 687;
- Skoda Octavia — $6 209;
- Opel Vectra — $1 794;
- Volkswagen Passat sedan — $5 550;
- Audi A6 — $4 700;
- Opel Astra — $5 029;
- Volkswagen Passat Variant — $5 164.
При этом возраст автомобилей, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет.
Пятерка самых популярных типов кузова выглядела так:
- седан — более 5,4 млн откликов;
- хэтчбек — более 2 млн;
- универсал — 1,5 млн;
- внедорожник — 1,1 млн;
- микроавтобус — 544 тыс.
Также мы зафиксировали, что на протяжении прошлого года самым высоким был спрос на автомобили с большим пробегом. Отмечу, что такие автомобили в большинстве своем являются и наиболее доступными.
Средняя стоимость имеющихся автомобилей с пробегом, данные OLX Авто, 2022 год:
- до 100 тыс. км — средняя цена, тыс. $6 400;
- от 100 до 300 тыс. км — средняя цена, тыс. $5 700;
- свыше 300 тыс. км — средняя цена, тыс. $5 700.
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